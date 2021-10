Tosia w roli terapeutki

W sobotę (9.10) w Bibliotece Elbląskiej odbyły się warsztaty dogoterapii, które poprowadziła Jolanta Marcinkiewicz z Fundacji Psy Dzieciom. Zobacz zdjęcia.

Dogoterapia jest to metoda wspomagania terapii, w której uczestniczy pies przewodnik. Podczas sobotnich warsztatów w Bibliotece Elbląskiej, które były dedykowane dzieciom i młodzieży, mogły one poznać w tej roli suczkę Tosię.

- Wszystkie czynności związane z ćwiczeniami, jeśli są bardziej uatrakcyjnione przez jakiekolwiek zwierzę, dzieci wykonują dużo chętniej. Nie jest to konkretnie fizykoterapia, ale praca z osobami niepełnosprawnymi, wspomaganie motoryki małej i dużej, często logopedia, nauka kolorów, liczenie – wyjaśnia pani Jolanta.

Co daje dogoterapia jej uczestnikom? - Na pewno dzieci są bardziej empatyczne, bardziej otwarte. Pies nie analizuje, pies akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy. Po prostu z nami jest. Nie ważne, czy ktoś jest na wózku inwalidzkim, czy nie mówi, czy sepleni. Pies zawsze reaguje tak samo - podkreśla pani Jolanta.

Psy do dogoterapii są oczywiście specjalnie szkolone. - Takie szkolenie trwa całe jego życie. Nie każdy pies nadaje się do dogoterapii, musi mieć do tego predyspozycje. Jest to na przykład berneński pies pasterski, Tosia to akurat suczka rasy cavalier king charles spaniel, takie predyspozycje mają też labradory i goldeny, niekiedy do dogoterapii wykorzystujemy również mopsy - mówi pani Jolanta.

Sobotnie warsztaty dla dzieci z suczką Tosią miały przede wszystkim charakter edukacyjny.

- Dzieci dowiedzą się jak zajmować się psem, jak go pielęgnować. Będzie też o odpowiedzialności za zwierzę, które się posiada. Dowiedzą się jakie psy mają prawa, a my jakie mamy wobec nich obowiązki – wyjaśnia pani Jolanta Marcinkiewicz.

W elbląskiej Fundacji Psy Dzieciom są obecnie cztery suczki: Tosia, Alicja, Wiktoria i Karmen. Warsztaty odbyły się w ramach imprezy Noc Bibliotek.