Tragedia na Malborskiej. W pożarze zginęła kobieta

W piątek w nocy w jednym z mieszkań przy ul. Malborskiej wybuchł pożar. Niestety, nie żyje jedna z lokatorek.

Do pożaru doszło po północy na drugim piętrze budynku, w którym wielu mieszkaniach źródłem ogrzewania są piece. - Z pieca poszedł ogień. Kobieta nie żyje, dwa mieszkania nie nadają się do zamieszkania – napisał do nas jeden z Czytelników.

Policja potwierdza, że w pożarze zginęła kobieta, która mieszkała w lokalu, gdzie wybuchł pożar. Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej, które ugasiły ogień.

- Pożar wybuchł w mieszkaniu komunalnym na drugim piętrze, w którym znajdował się piec kaflowy. Ewakuowano w sumie osiem osób, w tym lokatorkę z mieszkania, w którym wybuchł pożar. Niestety, mimo akcji reanimacyjnej nie udało się uratować jej życia – informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Ciało kobiety (nie znamy jeszcze jej wieku) zostało skierowane na sekcję zwłok. Dochodzenie w sprawie pożaru prowadzi prokuratura.

Jak informuje biuro prasowe Urzędu Miejskiego, w budynku przy ul. Malborskiej po pożarze wyłączono z użytku dwa mieszkania komunalne. - Jedno, w którym wybuchł pożar i jedno po nim. Dla osób, które mieszkały w tym drugim mieszkaniu, Zarząd Budynków Komunalnych przygotował lokal zastępczy w budynku przy ul. Związku Jaszczurczego, gdyby była taka potrzeba. Z naszych informacji wynika, że lokatorzy zatrzymali się na noc u rodziny. Pomoc oferuje również Elbląskie Centrum Usług Społecznych - poinformował nas Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.