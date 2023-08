Trwa nabór wniosków do ZUS o wyprawkę szkolną

Początek roku szkolnego coraz bliżej i rodzice już zaczynają ponosić wydatki związane z wyprawką dla swoich uczących się dzieci. Pomocny w pokryciu choćby częściowych kosztów na zakup plecaków, zeszytów czy przyborów szkolnych jest program "Dobry Start", czyli dodatkowe 300 zł.

- Środki z programu "Dobry Start" przysługują wszystkim uczniom w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do 24 lat. Wsparcie jest niezależne od wysokości dochodów rodziców. Warto jednak pamiętać, że 300 plus nie obejmuje dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli i zerówek, a także studentów, nawet jeśli mieszczą się w uprawniającym do świadczenia przedziale wiekowym - Informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Aby otrzymać środki z programu „Dobry Start”, rodzice lub opiekunowie dziecka muszą złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek. Mogą to zrobić na kilka sposobów, lecz przekazanie dokumentów musi obyć się wyłącznie elektronicznie. Najprostszą i najszybszą metodą jest skorzystanie z aplikacji mobilnej mZUS. Wnioskujący mają także do dyspozycji Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczna.

Zainteresowanie dodatkowymi środkami jest bardzo duże. Zaledwie w ciągu 6 tygodni do ZUS-u w województwie warmińsko-mazurskim wpłynęło blisko 90,6 tys. wniosków. To 76 proc. wszystkich dokumentów, które zostały złożone w ubiegłym roku.

Wnioski przyjmowane są od 1 lipca, a ostateczny termin ich złożenia mija 30 listopada danego roku. Osoby, które złożą wniosek do końca sierpnia, otrzymają przelew 300 zł najpóźniej 30 września.