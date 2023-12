Trwają Świąteczne Spotkania Elblążan

Około 60 wystawców przyjechało na jarmark, zorganizowany na starówce podczas Świątecznych Spotkań Elblążan. Można tu kupić m.in. prezenty pod choinkę czy różnego rodzaju żywność. W świąteczny klimat wprowadzają artyści prezentujący swoje wokalne umiejętności na scenie, a w co najmniej kilku miejscach można wspomóc charytatywnie elbląskie instytucje. Zobacz zdjęcia.

Tegoroczną nowością Świątecznych Spotkań Elblążan jest kraina elfów, w którą zamieniła się Brama Targowa. To miejsce zabaw i spotkań ze św. Mikołajem. Na każdym z poziomów Bramy na najmłodszych czekają niespodzianki z udziałem animatora.

Po drodze do Bramy, idąc Starym Rynkiem, mijamy około 60 stoisk, w których można kupić świąteczne ozdoby, prezenty pod choinkę i różnego rodzaju żywność. Wolontariusze Schroniska dla Zwierząt zachęcają do wsparcia czworonogów, a pracownicy Urzędu Miejskiego do zakupu świątecznych stroików i kartek, wykonanych przez uczestników różnego rodzaju warsztatów.

Na starówkę w sobotę i niedzielę można dojechać oświetlonym jako choinka tramwajem nr 1, którego wnętrze też jest świątecznie udekorowane. A wieczorem odwiedzającym jarmark czekają koncerty.

(fot. Anna Dembińska)

Program szczegółowy

Sobota - 9 grudnia

11.00 - 20.00 jarmark świąteczny

10.00 - 15.00 świąteczne zwiedzanie Elkamery /Biblioteka Elbląska, ul. św. Ducha 3-7

11.00 - 14.00 stwórz eko-stroik – warsztaty /Ratusz Staromiejski

11.00 - 15.00 warsztaty zdobienia pierników /przed Ratuszem Staromiejskim

11.00 - 18.00 warsztaty florystyczne i rzemieślnicze /przy Bramie Targowej

12.00 - warsztaty rodzinne: piernikowe szaleństwa / Filia biblioteczna nr 3, al. J. Piłsudskiego 17

12.00 warsztaty krawieckie dla dzieci: elfowa podusia / Biblioteka Młodego Czytelnika, ul. Zamkowa 1 (obowiązują zapisy)

12.00 - 14.00 „Małe kolędowanie – występy dzieci z elbląskich szkół i przedszkoli

12.00 - 18.00 magiczna brama do krainy elfów/Brama Targowa

12.00 - 18.00 KierMAH - kiermasz rękodzieła /Muzeum Archeologiczno-Historyczne

14.00 - 14.30 świąteczne śpiewanie zespołu Wojciecha Karpińskiego z Młodzieżowego Domu Kultury

14.00 - 18.00 punkt badań profilaktycznych / Ratusz Staromiejski

15.30 poczuj smak Świąt z Elbląskim Klubem Szefów Kuchni (degustacja)

15.00 - 15.30 magia świąt we fragmentach „Opowieści Wigilijnej” w wykonaniu aktorów Teatru im. A. Sewruka w Elblągu/scena

15.30 - 16.00 świąteczne kolędowanie Sergieja Kriuczkowa

16.00 - 16.30 świąteczny występ Patrycji Monety

16.30 - 17.30 koncert zespołu „Młodzi & Krzywda świątecznie”

18.30 koncert BARANOVSKI

Niedziela - 10 grudnia

11.00 -18.00 jarmark świąteczny

11.00 - 15.00 warsztaty zdobienia pierników /przed Ratuszem Staromiejskim

11.00 - 16.00 punkt badań profilaktycznych / Ratusz Staromiejski

11.00 - 17.00 warsztaty florystyczne i rzemieślnicze/przy Bramie Targowej

11.00 - 18.00 sauna nad rzeką/przystań Grupy Wodnej

12.00 - 14.00 „Małe kolędowanie” – występy dzieci z elbląskich szkół i przedszkoli

14.00 - 14.30 świąteczne kolędowanie na saksofon Adama Wilenczyca

14.00 - 17.00 magiczna brama do krainy elfów/Brama Targowa

14.30 - 15.30 „Na przedświąteczną nutę” – koncert zespołu VINTAGE Trio

15.30 wspólna Wigilia Elblążan

15.30 - 16.00 koncert kolęd w wykonaniu Chóru Canata

16.00 - 17.00 koncert zespołu Diamenty z Młodzieżowego Domu Kultury

17.00 - koncert świąteczny Martyny Gąsak, zwyciężczyni The Voice Kids