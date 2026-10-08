Tu nie będzie wody

EPWiK Sp. z o.o. informuje o pracach związanych z czyszczeniem hydropneumatycznym sieci wodociągowej:

1. EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanym czyszczeniem hydropneumatycznym sieci wodociągowej, mającym na celu poprawę jakości dostarczanej wody, w dniach 14.10.2026 r. - 15.10.2026 r. w godzinach 21:00-06:00 prowadzone będą prace na sieci wodociągowej.

Czyszczenie hydropneumatyczne polega na płukaniu wodociągu wodą pod odpowiednim ciśnieniem w celu usunięcia osadów z rur.

Komunikat dotyczy odbiorców z ulic:

Elbląg: Przyjaźni, Piotrkowska, Rawska, Okólnik, Augustowska, Pasłęcka oraz Aleja Grunwaldzka na odcinku od ul. Okólnik do ul. Augustowskiej

Gronowo Górne: Szafirowa, Topazowa, Berylowa, Bursztynowa.

2. EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanym czyszczeniem hydropneumatycznym sieci wodociągowej, mającym na celu poprawę jakości dostarczanej wody, w dniach 13.10.2026 r. - 14.10.2026 r. w godzinach 21:00-06:00 prowadzone będą prace na sieci wodociągowej.

Czyszczenie hydropneumatyczne polega na płukaniu wodociągu wodą pod odpowiednim ciśnieniem w celu usunięcia osadów z rur.

Komunikat dotyczy odbiorców z ulic:

Elbląg: Wojska Polskiego, Żeromskiego, Komeńskiego, Kochanowskiego, Kolejowa, Morszyńska, Kartuska, Lidzbarska, Bytomska, Rawska.

Ważne informacje dla odbiorców:

Zabezpieczenie zapasów wody: Prosimy odbiorców z wyżej wymienionych ulic o wcześniejsze zaopatrzenie się w niezbędne zapasy wody na czas prowadzenia robót. Zakaz korzystania z wody z sieci: W godzinach prowadzenia prac prosimy o niekorzystanie z wody z sieci wodociągowej. W trakcie robót woda w sieci będzie niezdatna do spożycia, wystąpią spadki ciśnienia lub całkowity brak jej dostawy. Awaryjne zabezpieczenie wody: W nagłych przypadkach jesteśmy w stanie dowieźć wodę po zgłoszeniu takiego faktu telefonicznie pod numer 994. Po zakończeniu prac woda będzie zdatna do spożycia.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość.