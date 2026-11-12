Tu nie będzie wody

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej, w dniu 2026-11-17 (wtorek) pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy:

ul. Panieńska od nr 2, 7, 8,10 ul. Rybna 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 29 Przewidywany czas prac godz. 8 – 16 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu – w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem). W wyniku prowadzonych prac okresowemu pogorszeniu może ulec jakość dostarczanej wody. W przypadku wystąpienia tego zjawiska prosimy informować Centralną Dyspozytornię EPWiK – tel. 994. Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.

Centralna dyspozytornia EPWiK