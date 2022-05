Tu też będzie rowerowy tor

Asfaltowy plac po byłych kortach przy ul. Oliwskiej przechodzi do historii. Za miesiąc ma powstać w tym miejscu pumptrack, czyli tor rowerowy. Podobny do tego, który wkrótce zostanie otwarty przy ul. Kłoczowskiego.

Oba pumptracki powstają dzięki mieszkańcom Elbląga, którzy zgłosili projekty do budżetu obywatelskiego za 2021 r., a następnie na nie głosowali. Obiekt przy ul. Kłoczowskiego jest już gotowy, ale – jak przypominają urzędnicy - nie został jeszcze dopuszczony do użytku, bo trwają odbiory techniczne. - Osoby z niego w tej chwili korzystające robią to na własne ryzyko, to nadal jest plac budowy – przypominają.

Placem budowy stał się też teren byłych kortów przy ul. Oliwskiej, gdzie również powstanie pumptrack. Wykonawcą jest ta sama firma, która zbudowała pumptrack przy ul. Kłoczowskiego – BT Project z Poznania. Obiekt miał być gotowy do 25 maja.

- Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu wykonania na 15 czerwca – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Oba pumptracki kosztowały 950 tys. złotych.