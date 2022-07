Turystów z Polski przybywa w mieście

Do Elbląga, po okresie pandemicznych restrykcji, wracają turyści. Widać do w statystykach Informacji Turystycznej, w której można kupić także nowe pamiątki związane z miastem.

W okresie pandemii koronawirusa liczba turystów odwiedzających Elbląg zmniejszyła się. Szczególnie widoczne jest to w przypadku osób z innych krajów. Jak informują pracownice Informacji Turystycznej w Ratuszu Staromiejskim, w 2018 roku Elbląg odwiedziło 6654 osób z zagranicy, w 2019 roku – 7404, a w 2020 r. tylko 1433. W ubiegłym roku statystyki także były niskie (1462 osoby). Na szczęście dla Elbląga tego roku (od stycznia do czerwca) można zaobserwować wyraźną tendencję wzrostową.

- Najwięcej turystów, wyłączając Polskę, przybywa do Elbląga z Niemiec. W dalszje kolejności z takich krajów jak Anglia, Słowacja, Czechy, Francja, Chorwacja, Węgry, a nawet USA, Izrael czy Kanada. Znaczna część to studenci odwiedzający nasz kraj w ramach unijnego programu Erasmus+ - przyznają pracownicy Punktu Informacji Turystycznej.

Jeśli chodzi o turystów z innych stron Polski, to liczba odwiedzających nasze miasto powróciła już w ubiegłym roku do stanu sprzed pandemii. W 2018 roku było to 31,2 tys. osób, a w 2021 r. - 35,3 tys. osób.

A może na rower?

Warto wspomnieć, że wzrasta wśród turystów zainteresowanie spędzaniem wolnego czasu na rowerach. Sposobność do takiej aktywności daje Wschodni Szlak Rowerowy „Green Velo”, liczący ponad 2000 km. Trasa wycieczki zaczyna się w Elblągu, a kończy się w Końskim, nieopodal Kielc. Po drodze uczestnicy będą mają okazję zwiedzić wschodnie regiony Polski (woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie), w tym m.in. Plażę Srebrną Riwierę w Kadynach, Wzgórze Katedralne we Fromborku, zamek w Lidzbarku Warmińskim czy Kanał Augustowski. Czas wolny spędzić można także na podróży statkiem przez Kanał Elbląski oraz znajdujące się tam pięć pochylni wzniesionych w XIX w. Kanał Elbląski można przepłynąć również kajakiem; jego poszczególne odcinki można pokonywać zarówno spływami jednodniowymi jak i dłuższymi.

Nie tylko zabytki

Oprócz najważniejszych zabytków w mieście, czyli katedry św. Mikołaja, Bramy Targowej, Galerii El czy Ścieżki Kościelnej miasto chce przyciągać turystów ofertą Muzeum Archeologiczno-Historycznego a także dwoma szlakami. Pierwszy z nich – dotyczący form przestrzennych, prowadzi się od Starego Miasta przez al. Armii Krajowej, ul. płk. S. Dąbka, Pionierską, al. Piłsudskiego, Tysiąclecia oraz ul. Rycerską. Po drodze znajduje się 36 metalowych konstrukcji, powstałych w latach 60, ubiegłego wieku. Z kolei miłośników przyrody powinien zainteresować szlak parków, prowadzący przez park Planty, Traugutta, Dolinkę, park Kajki, Modrzewie i Bażantarnię).

Euro z Elblągiem

Informacja Turystyczna ma do zaoferowania wiele różnych pamiątek. - Do najchętniej kupowanych przez turystów pamiątek należą magnesy z wizerunkiem miasta, kubki, pocztówki, breloki, kule śniegowe, torby, koszulki oraz długopisy – przyznają pracownicy Informacji Turystycznej.

(fot. Anna Dembińska)

Znajdziemy tu też kolekcjonerskie banknoty Euro Souvenir, nazywane też banknotami Zero Euro. Są wyprodukowane z bawełnianego papieru stosowanego do produkcji oryginalnych banknotów euro. Tak jak oryginalne banknoty zawierają elementy ochronne, m.in. znak wodny, hologram, mikrodruk i zabezpieczenia UV. Banknoty przedstawiają najważniejsze zabytki Elbląga (m.in. Bramę Targową, Piekarczyka, statek na na Kanale Elbląskim).