Tutaj nie będzie wody

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej, w dniu 8 października 2026 (środa) pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy:

Ul. 1 Maja nr 35 Przewidywany czas prac godz. 8–16 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu – w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem). W wyniku prowadzonych prac okresowemu pogorszeniu może ulec jakość dostarczanej wody. W przypadku wystąpienia tego zjawiska prosimy informować Centralną Dyspozytornię EPWiK – tel. 994. Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.

EPWiK