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Tutaj nie będzie wody

 Elbląg, Tutaj nie będzie wody

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej, w dniu 8 października 2026 (środa) pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy:

Ul. 1 Maja nr 35

 

Przewidywany czas prac godz. 8–16 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu – w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem).

W wyniku prowadzonych prac okresowemu pogorszeniu może ulec jakość dostarczanej wody. W przypadku wystąpienia tego zjawiska prosimy informować Centralną Dyspozytornię EPWiK – tel. 994.

Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.


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