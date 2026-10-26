Tutaj nie bedzie wody

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej, w dniu 2026-10- 29 (Czwartek) pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy:

Ul. Ślusarska od nr 1 do nr 6 Przewidywany czas prac godz. 8 – 16 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu – w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem) W wyniku prowadzonych prac okresowemu pogorszeniu może ulec jakość dostarczanej wody. W przypadku wystąpienia tego zjawiska prosimy informować Centralną Dyspozytornię EPWiK – tel. 994. Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.

EPWiK