Tymczasowe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

ZKM w Elblągu informuje, że w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości oraz organizacją VIII Elbląskiego Biegu Niepodległości, 11 listopada od godz. 12 do 16:30 wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

Linie tramwajowe

Linia nr 1

Od ok. 13:30 do ok. 16:30 zostanie zawieszone funkcjonowanie linii nr 1

Linia nr 2 i 3

Od ok. 13:30 do ok. 16:30 objazd w obu kierunkach przez ul. 12 Lutego i Grota – Roweckiego

Linie autobusowe

Linia nr 12

– w kierunku al. Odrodzenia – od al. Wyszyńskiego, autobus pojedzie al. Tysiąclecia, Hetmańską, Armii Krajowej do ul. Robotniczej, dalej po trasie.

– w kierunku ul. Warszawskiej – od ul. Robotniczej autobus pojedzie ul. Teatralną, 12 Lutego, Hetmańską, Tysiąclecia do al. Wyszyńskiego, dalej po trasie (na tym kierunku przystanek Hetmańska i Tysiąclecia będzie nieczynny).

Linia nr 13

– w kierunku do Dworca –przystanek Hetmańska będzie nieczynny

Linia nr 14

– w kierunku ul. Ogólnej – od al. Wyszyńskiego, autobus pojedzie al. Tysiąclecia, Hetmańską, dalej po trasie.

– w kierunku ul. Nowodworskiej – od 12 Lutego, Hetmańska, Tysiąclecia, dalej po trasie

(na tym kierunku przystanek Hetmańska i Tysiąclecia będzie nieczynny).

Linia nr 15

– w kierunku ul. Dębowej – od ul. Sopockiej, Tysiąclecia, Hetmańską, dalej po trasie.

– w kierunku ul. Skrzydlatej – od ul. 12 Lutego, Hetmańską, Tysiąclecia, Malborską, dalej po trasie (na tym kierunku przystanek Hetmańska i Tysiąclecia będzie nieczynny).

Linia nr 20

– w kierunku do Dworca – zostanie pominięty przystanek przy ul. Hetmańskiej.

Linia nr 21

– w kierunku do ul. Ogólnej – od al. Grunwaldzkiej autobus skręca w ul. Hetmańską, Armii Krajowej do ul. Robotniczej, dalej po trasie.

– w kierunku do Dworca – od ul. Robotniczej autobus pojedzie ulicą Teatralną, 12 Lutego, Hetmańską do al. Grunwaldzkiej, dalej po trasie (na tym kierunku przystanek Hetmańska będzie nieczynny).

Z uwagi na tymczasowe zmiany tras, a także zmiany w organizacji ruchu drogowego, w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej mogą wystąpić opóźnienia w stosunku do zaplanowanego rozkładu jazdy.