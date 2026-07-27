U zbiegu ulic Browarnej i Robotniczej powstanie park kieszonkowy

U zbiegu ulic Browarnej i Robotniczej planowane jest utworzenie niewielkiego parku miejskiego (tzw. parku kieszonkowego). Realizacja ma kosztować niespełna 26 tys. zł.

Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców wszystkich grup wiekowych, a w szczególności osób starszych, osób posiadających dzieci i młodzieży uczęszczającej do sąsiadującego z terenem obiektu liceum. Utworzenie w tym miejscu uporządkowanego i niezabudowanego terenu zieleni przyczyni się do stworzenia dla nich dodatkowej strefy relaksu. Wpłynie również na mikroklimat i poprawi bioróżnorodność miasta. Roślinność, która pojawi się w parku, stworzy minisiedliska dla owadów i ptaków, co ma pozytywny wpływ na lokalną różnorodność biologiczną.

Park stanie się wyspą zielonego relaksu z elementami infrastruktury wypoczynkowej zarówno dla mieszkańców miasta, jak i turystów – teren, na którym zlokalizowany będzie park kieszonkowy leży w bezpośrednim sąsiedztwie dróg/chodników prowadzących na Stare Miasto.

Projekt obejmuje:

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów (cięcia formujące, usunięcie uschniętych konarów i gałęzi, usunięcie jemioły), renowację trawników, usunięcie chwastów z nawierzchni płyt chodnikowych,

Nasadzenia:

- drzewa – 7 szt.,

- krzewy ozdobne – 100 szt.,

- byliny zadarniające – 400 szt.,

- byliny ozdobne – 216 szt.,

Zakup i montaż elementów małej architektury:

- domek dla owadów – 1 szt.

- ławka parkowa z oparciem – 1 szt.

- stojaki rowerowe – 1 szt.

Koszt zadania: 25,6 tys. zł

Dofinansowanie w ramach „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”: 12,8 ty. zł

Termin realizacji zadania: od 1 września 2026 r. do 30 listopada 2026 r.