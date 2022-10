 Udane mistrzostwa

Tancerze z Rumunii zostali w Elblągu mistrzami świata w tańcach standardowych do lat 21. Srebro zdobyli Litwini, a brąz – Włosi. Najlepsza polska para zajęła szóste miejsce. A najlepsi z elblążan byli Julia Wieteska i Oleksij Procenko, którzy dotarli do półfinału, zajmując 13. miejsce wśród 56 par. Organizatorem Mistrzostw Świata Par Standardowych u-21 jest Polski Związek Sportu Tanecznego. Patronat honorowy nad imprezą objął minister Kamil Bortniczuk, Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Podczas sobotniego wieczoru poznaliśmy medalistów mistrzostwa świata do lat 21 w tańcach standardowych.

Złoty medal jury przyznało parze Alessia Morariu i Cosmin Lupoaie z Rumunii, srebro zdobyli Litwini - Kotryna Ambrazeviciute i Laurynas Makarovas, a brąz Włosi – Moorea Farinaccio i Sebastiano Grande. Szóste miejsce zajęła najlepsza polska para – Julia Wojteczek i Marcel Mijalski z Kiełczowa (dolnośląskie). Najwyżej z Elbląga uplasowali się Julia Wieteska i Oleksij Procenki, którzy dotarli aż do półfinału.

-Tańczymy razem od trzech lat, naszym pierwszym wspólnym turniejem był właśnie ten elbląski – przyznała Julia Wieteska, która trenuje taniec od 13 lat. Jej partner – od 15 lat. - Dla nas udział w tych zawodach to jest coś niesamowitego. Jesteśmy z siebie bardzo dumni – przyznała Julia. - To był wieczór pełen emocji. Było tu dużo osób z naszych rodzin, przyjaciół, więc czuliśmy to wsparcie.

Elbląska para - Julia Wieteska i Oleksij Procenko - dotarła do półfinału.- Poziom był niesamowity, przyjechało tu tyle par z wielu krajów, po prostu najlepsze na świecie. - Pokazaliśmy swój najlepszy taniec – dodał Oleksij.

- Cieszymy się, że jesteśmy chwaleni za organizację, także przez sędziów. Udało się te mistrzostwa zorganizować praktycznie bez większych problemów, dzięki zaangażowaniu zespołu Światowida, który jest logistycznie zaprawiony – mówił Antoni Czyżyk, prezes Polskiego Związku Sportu Tanecznego oraz dyrektor CSE Światowid. - Wyniki mistrzostw świata do lat 21, a także wcześniejszych konkurencji – junior I, junior II, młodzież młodsza i starsza, pokazują, że za rok czy dwa powinni osiągać dobre wyniki również w wyższych kategoriach. Mistrzami świata w tańcach standardowych do lat 21 to miejsce, gdzie tancerze tańczą na najwyższym poziomie, a wyniki naszych par potwierdzają, że praca z młodzieżą w Elblągu przynosi efekty.

Mistrzostwa Świata Par Standardowych u-21 dofinansowano ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Mistrzostwa Świata Par Standardowych u-21 dofinansowano ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

