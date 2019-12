Uderzył w drzewo na ul. Grottgera

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło dziś (29 grudnia) przed godz. 15 na ul. Grottgera, gdzie 25-letni mężczyzna kierujący infiniti uderzył w drzewo. Mężczyzna z otwartym złamaniem ręki został zabrany do szpitala. Zobacz zdjęcia.

Jak dowiedzieliśmy się od pracujących na miejscu policjantów, 25-letni kierowca infiniti, kiedy skręcił w ul. Grottgera z al. Grunwaldzkiej, stracił panowanie nad pojazdem, auto obróciło się o 180 stopni i uderzyło w drzewo.

Kierowca infiniti doznał otwartego złamania ręki, pogotowie zabrało go do szpitala. 25-latek jechał sam i był trzeźwy. Policjanci ukarzą go mandatem karnym.