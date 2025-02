Ulica dwukierunkowa, konferencja wielowątkowa

W poniedziałek zorganizowano briefing prasowy dotyczący Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którego beneficjentem jest też Elbląg, co przełoży się m.in. na wybudowanie dwukierunkowej drogi 13. Pułku Przeciwlotniczego. Właśnie tam odbyła się konferencja, jednak tematy, które poruszyli obecni na spotkaniu parlamentarzyści i samorządowcy, wykroczyły też znacznie poza kwestie drogowe.

Drogi...

- Mam nadzieję, jestem o tym przekonany, że to jest pierwszy krok do odciążenia ulicy Bema, przed nami jeszcze konsultacje społeczne, które się toczą w sprawie połączenia ul. Wschodniej z Sybiraków – mówił o inwestycji na 13. Pułku Przeciwlotniczego prezydent Michał Missan. Mówił też o planowanej przebudowie ul. Nowogródzkiej.

O tych dofinansowaniach już pisaliśmy, więc przypomnijmy: samorząd pozyskał "2,8 mln zł na rozbudowę ulicy 13. Pułku Przeciwlotniczego, łączącą ul. Kościuszki z Saperów. Inwestycja ma kosztować w sumie 4 mln zł (1,2 mln zł to wkład miasta), po jej zakończeniu ulica stanie się dwukierunkowa, a na skrzyżowaniu 13. Pułku z ul. Kościuszki powstanie rondo. Nową ulicę zyskają też mieszkańcy Bielan, chodzi o Nowogródzką, której nawierzchnia jest wykonana z betonowych płyt. Władze miasta pozyskały 1 mln 660 tysięcy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co stanowi połowę szacowanej kwoty potrzebnej na realizację prac".

Starosta elbląski Maciej Romanowski mówił o dofinansowaniach w powiecie elbląskim. Chodzi o drogi powiatowe na odcinku Sierpin – droga wojewódzka 501; Jegłownik – Kopanka Druga; Grądki – Grużajny; Kurowo Braniewskie do granicy powiatu. To inwestycje, których koszt opiewa na ok. 7 mln zł, a dofinansowania z programu to ok. 4,2 mln zł. Burmistrz Młynar mówiła o inwestycji łączącej drogi wojewódzkie 505 i 509, tu wartość to 3 mln 200 tys. zł, a 1 mln 900 tys. zł wynosi rządowe dofinansowanie. Gmina Gronowo Elbląskie dostała pieniądze na przebudowa ulicy Jasnej i Wolności w miejscowości Jegłownik, tu koszty opiewają na 3 mln 264 tys. zł, a dofinansowanie to 1 mln 887 tys. zł. Są też lokalne inwestycje na liście rezerwowej programu, np. przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kopanka Druga, gdzie 60-procentowe dofinansowanie wyniosłoby 2 mln 770 tys. zł.

Drogowych wątków podczas dzisiejszej konferencji było oczywiście sporo, ale tak naprawdę nie zaczęli jej samorządowcy, którzy o pieniądze wnioskowali, a parlamentarzyści i przedstawiciele rządu. Choć o nadchodzących wyborach prezydenckich nie było wprost mowy, to zdaje się, że briefing miał pewien kampanijny wydźwięk. Wystąpienia rozpoczął poseł Stanisław Gorczyca.

- Przeznaczamy dosyć duże środki, chociaż nie są to jakieś duże inwestycje, drogi wielokilometrowe, ale niewielkie odcinki, które znacznie poprawią, upłynnią ruch – wskazywał. Podkreślał, że każda gmina mogła złożyć do 4 wniosków i wspominał inwestycje drogowe realizowane za poprzednich rządów Platformy.

Wicewojewoda Mateusz Szauer wyliczał, że z rządowego funduszu trafi na Warmię i Mazury ponad 166 mln zł, połowa na drogi gminnie, połowa na powiatowe. Mowa o 100 inwestycjach przeznaczonych do realizacji, na wspomnianej już liście rezerwowej jest 112 kolejnych.

- Korzystają na tym wszystkie samorządy powiatowe w naszym województwie, m. in. Elbląg- wskazywał. W powiecie elbląskim zrealizowane mają być 4 inwestycje powiatowe i dwie gminne.

Ulic 13 Pułku Przeciwlotniczego doczeka się przebudowy. Fot. Anna Dembińska

... i nie tylko

Posłanka Katarzyna Królak mówiła o dzieciach, które urodziły się lub mają wkrótce urodzić dzięki rządowemu programowi in vitro, o tym, że ruszył kolejny nabór programu "Pierwszy dzienny opiekun w gminie", pomagającego w powrocie rodziców do pracy dzięki zapewnieniu opieki dzieciom, a także o programie "Aktywne place zabaw".

- Cieszę się, że nasz rząd, koalicji 15 października, wspiera zarówno tematy infrastrukturalne jak, i społeczne – przekonywała.

Dodajmy, że podczas konferencji prezydent Elbląga poinformował, że w elbląskich żłobkach będzie za jakiś czas 80 miejsc więcej, dzięki przyznanemu miastu dofinansowaniu. Dopytywany przez dziennikarzy stwierdził jedynie, że ta kwestia będzie szerzej przedstawiana na oddzielnej konferencji prasowej.

Zupełnie inne wątki w swoim wystąpieniu poruszył senator Jerzy Wcisła. Mówił o rozliczeniu programu Willa Plus realizowanego za czasów rządów PiS, a więc m. in. o kontrowersjach wokół fundacji Dumni z Elbląga, sprawie szeroko opisywanej na naszych łamach. Ten wątek briefingu przybliżymy jednak w osobnym materiale.