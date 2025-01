Dwie elbląskie ulice z rządowym dofinansowaniem

Elbląg otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę ulicy 13. Pułku Przeciwlotniczego i przebudowę ul. Nowogródzkiej na Bielanach. Listy zatwierdzonych wniosków opublikował właśnie wojewoda warmińsko-mazurski.

W całym województwie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafi 166 mln złotych. Na liście z dofinansowaniem jest 47 inwestycji powiatowych oraz 73 inwestycje gminne, w tym dwie z Elbląga. Samorządy składały wnioski w tej sprawie jeszcze w sierpniu, właśnie wojewoda warmińsko-mazurski ogłosił wyniki naboru.

Władze Elbląga pozyskały 2,8 mln zł dofinansowania na rozbudowę ulicy 13. Pułku Przeciwlotniczego, łączącą ul. Kościuszki z Saperów. Inwestycja ma kosztować w sumie 4 mln zł (1,2 mln zł to wkład miasta), po jej zakończeniu ulica stanie się dwukierunkowa, a na skrzyżowaniu 13. Pułku z ul. Kościuszki powstanie rondo. Wszystko po to, by skierować tutaj część ruchu z ul. Bema.

Pierwsze prace mogą ruszyć jeszcze w tym roku, w najbliższym czasie miasto powinno ogłosić przetarg na wykonawcę, zgoda na realizację inwestycji i jej projekt jest gotowy.

Nową ulicę zyskają też mieszkańcy Bielan, a chodzi o Nowogródzką, której nawierzchnia jest wykonana z betonowych płyt. Władze miasta pozyskały 1 mln 660 tysięcy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co stanowi połowę szacowanej kwoty potrzebnej na realizację prac. Również w tym wypadku wkrótce powinien być ogłoszony przetarg na wykonawcę prac.

Inwestycje drogowe w powiecie

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymało także powiat elbląski. A dotyczy ono remontu dróg: w Kurowie Braniewskim do granicy powiatu (koszt 1,4 mln zł, dofinansowanie 1 mln zł), odcinka drogi Grądki - Grubajny (koszt 1,1 mln zł, dofinansowanie - 790 tys. zł), odcinka Jegłownik - Kopanka Druga (koszt 1,6 mln zł, dofinansowanie 1,1 mln zł), odcinka Sierpin do drogi wojewódzkiej 509 (koszt 2,9 mln zł, dofinansowanie 2 mln zł).

Pieniądze z tego funduszu trafią też do gminy Młynary na modernizację dróg Sąpy - Warszewo i Borzynowo-Warszewo-Zastawno (koszt 3,2 mln zł, dofinansowanie 1,9 mln zł) oraz do gminy Gronowo Elbląskie na przebudowę ul. Jasnej i Wolności w Jegłowniku (koszt 3,2 mln zł, dofinansowanie 1,8 mln zł).