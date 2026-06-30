Umowa na podgrzanie murawy podpisana

Ponad 6,5 mln złotych ma kosztować modernizacja murawy na stadionie miejskim przy ul. Agrykola. Prezydent Elbląga podpisał umowę z wykonawcą inwestycji. - To pierwszy etap szerszego projektu modernizacji obiektu przy ul. Agrykola, który ma poprawić jego funkcjonalność oraz dostosować go do współczesnych standardów - informują władze miasta.

Zakres prac obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe, budowę komory ciepłowniczej i zbiornika deszczówki, wykonanie podgrzewania murawy, odbudowę płyty boiska z drenażem i nawadnianiem, dostawę i montaż murawy sportowej wraz z przygotowaniem podłoża i pielęgnacją w okresie zakorzeniania. Wykonawca również odpowiada za pierwsze koszenie, podlewanie i nawożenie trawy. Ma też wykonać powykonawczą mapę geodezyjną 3D dotyczącą ułożenia rur oraz zamontować stojaki rowerowe.

Wykonawcą inwestycji jest Dropservice, spółka należąca do Dariusza Dośpiała i Piotra Wypychowskego. Ma ona kosztować ponad 6,5 mln zł. Miasto na ten cel otrzymało dofinansowanie w wysokości 2,4 mln zł, w połowie od samorządu województwa, w połowie od Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Prace mają się zakończyć w ciągu ośmiu miesięcy, co oznacza że Olimpia w najbliższym sezonie będzie w większości grać na obiektach przy ul. Skrzydlatej.

Jak zastrzegają władze miasta, to jest pierwszy etap inwestycji na stadionie. Kolejne dotyczyć będą modernizacji trybun.