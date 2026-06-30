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Umowa na podgrzanie murawy podpisana

 Elbląg, Umowa na podgrzanie murawy podpisana
(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Ponad 6,5 mln złotych ma kosztować modernizacja murawy na stadionie miejskim przy ul. Agrykola. Prezydent Elbląga podpisał umowę z wykonawcą inwestycji. - To pierwszy etap szerszego projektu modernizacji obiektu przy ul. Agrykola, który ma poprawić jego funkcjonalność oraz dostosować go do współczesnych standardów - informują władze miasta.

Zakres prac obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe, budowę komory ciepłowniczej i zbiornika deszczówki, wykonanie podgrzewania murawy, odbudowę płyty boiska z drenażem i nawadnianiem, dostawę i montaż murawy sportowej wraz z przygotowaniem podłoża i pielęgnacją w okresie zakorzeniania. Wykonawca również odpowiada za pierwsze koszenie, podlewanie i nawożenie trawy. Ma też wykonać powykonawczą mapę geodezyjną 3D dotyczącą ułożenia rur oraz zamontować stojaki rowerowe.

Wykonawcą inwestycji jest Dropservice, spółka należąca do Dariusza Dośpiała i Piotra Wypychowskego. Ma ona kosztować ponad 6,5 mln zł. Miasto na ten cel otrzymało dofinansowanie w wysokości 2,4 mln zł, w połowie od samorządu województwa, w połowie od Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Prace mają się zakończyć w ciągu ośmiu miesięcy, co oznacza że Olimpia w najbliższym sezonie będzie w większości grać na obiektach przy ul. Skrzydlatej.

Jak zastrzegają władze miasta, to jest pierwszy etap inwestycji na stadionie. Kolejne dotyczyć będą modernizacji trybun.


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