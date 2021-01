Usterka pojazdu doprowadziła do uderzenia w drzewo

Dziś (11 stycznia) około godz. 16 na ul. Kościuszki na wysokości hotelu mężczyzna kierujący mazdą uderzył w drzewo. Auto odmówiło posłuszeństwa i na zakręcie pojechało prosto. Pasażerka mazdy została zabrana do szpitala na badania, na szczęście nie odniosła poważnych obrażeń. Zobacz zdjęcia.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu zdarzenia policjantów, w mazdzie doszło do usterki, przez co kierowca nie mógł zapanować nad pojazdem. Samochód na zakręcie w prawo pojechał prosto, przejeżdżając przez sąsiedni pas i chodnik, ostatecznie uderzył w drzewo. Wersję kierowcy mazdy potwierdzili świadkowie zdarzenia. Pasażerka została przebadana przez pogotowie, które zabrało ją do szpitala. Na szczęście kobieta nie odniosła poważnych obrażeń.

Policjanci wyjaśniają, jak doszło do tego zdarzenia. Sprawą zajmie się też biegły, który ustali, co zawiniło w pojeździe.