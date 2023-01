Usuń azbest

Departament Ochrony Środowiska UM przypomina o obowiązku składania corocznie (do 31 stycznia) informacji o posiadanym lub usuniętym azbeście.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej nakłada na Polskę obowiązek usunięcia azbestu z terenu całego kraju do 2032 roku.

Pod pojęciem azbestu rozumie się szereg włóknistych minerałów. Azbest jest zaliczany do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka oraz o działaniu toksycznym przy narażeniu przewlekłym. Pył azbestowy nie tylko zanieczyszcza płuca, ale i mechanicznie je uszkadza. Ostre włókna drażnią śluzówkę, co powoduje zwłóknienie tkanki płucnej i pośrednio proces nowotworowy. Organizm nie jest w stanie rozpuścić włókien azbestu ze względu na ich dużą odporność chemiczną. Największe zagrożenie dla zdrowia ludzi przejawia azbest w formie włókien respirabilnych, tj. włókien o średnicy < 3 μm i długości > 5μm, trafiających do pęcherzyków płucnych. W wyniku przedostania się do organizmu ludzkiego pyłu azbestowego przez układ oddechowy mogą nastąpić takie zmiany chorobowe jak:

• pylica azbestowa – azbestoza,

• nowotwory złośliwe – rak płuc i opłucnej,

• zgrubienia opłucnej.

Wdychany pył azbestowy usuwany jest z układu oddechowego za pośrednictwem śluzu poprzez odkrztuszanie lub połykanie. Usuwanie pyłu azbestu jest utrudnione przy innych chorobach układu oddechowego jak zapalenie oskrzeli.

Azbest jest groźny dla zdrowia, gdy unosi się w powietrzu i jest możliwość wdychania jego włókien. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby zawierające azbest nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.

Zagrożenie ze strony azbestu jest przez ludzi bagatelizowane ze względu na mikroskopijną wielkość włókien oraz długotrwały i utajony rozwój choroby. Przez długi okres czasu choroba może się nie ujawniać – pierwsze jej objawy mogą dać o sobie znać po okresie dwudziestu, a nawet czterdziestu lat od pierwszego kontaktu z pyłem azbestowym.

Jedynym ostrzeżeniem dla człowieka jest świadomość zagrożenia!

Program, w którym znajdują się informacje o obowiązkach właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów a także informację o obowiązkach podmiotów gospodarczych zajmujących się usuwaniem materiałów zawierających azbest.

informacja o wyrobach zawierających azbest – formularz