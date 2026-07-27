Utrudnienia w trakcie ME w triathlonie i Garmin Triathlon Tour
W dniach 31 lipca – 1 sierpnia 2026 roku Elbląg stanie się stolicą europejskiego triathlonu, goszcząc 2026 Europe Triathlon Sprint & Relay Championships. Do Polski przyjadą najlepsi zawodnicy z całego kontynentu, którzy powalczą o medale mistrzostw Europy w rywalizacji indywidualnej na dystansie sprinterskim oraz w emocjonujących sztafetach mieszanych.
Mistrzostwa Europy będą okazją do promocji miasta i regionu oraz do zaprezentowania kibicom widowiska na światowym poziomie, z udziałem czołowych reprezentantów Europy w kategoriach Elite, U23 i Junior.
Przez dwa dni zawodów kibice będą mogli śledzić niezwykle dynamiczną rywalizację na krótkim dystansie, gdzie o zwycięstwie często decydują sekundy, a także spektakularne wyścigi sztafet mieszanych – jednej z najbardziej widowiskowych konkurencji współczesnego triathlonu. Mistrzostwa zapowiadają się jako jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Polsce w 2026 roku, przyciągając zawodników, trenerów, media i tysiące kibiców z całej Europy.
Natomiast 2 sierpnia odbędą się zmagania triathlonistów w ramach największego cyklu tego rodzaju imprez w Polsce - Garmin Triathlon Tour. Będzie to tegoroczny dziewiąty przystanek cyklu GTT, który od lat przyciąga zarówno doświadczonych zawodników, jak i osoby stawiające pierwsze kroki.
Uczestnicy będą mogli rywalizować na jednym z trzech dystansów:
1/2 – dla doświadczonych i ambitnych zawodników,
1/4 – idealne połączenie wytrzymałości i szybkości,
1/8 – doskonały wybór na pierwszy start lub szybki sprawdzian formy.
Garmin Triathlon Tour w Elblągu to nie tylko sportowa rywalizacja na najwyższym poziomie.
To także wyjątkowa atmosfera, setki zawodników i kibiców z całej Polski oraz liczne atrakcje
towarzyszące, które sprawiają, że wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez sportowych regionu.
Start zawodów będzie zlokalizowany nad rzeką Elbląg w okolicach Starego Rynku przy ul. Wodnej, natomiast strefa zmian oraz meta znajdować się przy ul. Mostowej przy Katedrze p. w. Świętego Mikołaja w Elblągu.
Zapisy na zawody cały czas trwają i są dostępne na stronie:
https://triathlontour.pl/zapisy/
Sportowe emocje także dla najmłodszych Weekend w Elblągu będzie prawdziwym świętem sportu dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali również zawody dla dzieci i młodzieży, dzięki którym najmłodsi będą mogli poczuć atmosferę wielkiej sportowej rywalizacji.
W ramach Garmin Junior Elbląg odbędą się biegi dziecięce na dystansach:
- 200 m,
- 500 m,
- 1000 m.
Utrudnienia w ruchu:
W związku z organizacją zawodów, od dnia 31 lipca do 2 sierpnia wystąpią następujące czasowe utrudnienia w ruchu drogowym:
UWAGA: Dojazd do ul. Krótkiej w piątek i sobotę w czasie wydarzenia będzie możliwy przez wyłączone z ruchu torowisko w ciągu ul. 1 Maja (odcinek od ul. Chmurnej do Placu Słowiańskiego i następnie przez parking).
31.07 PIĄTEK 6:00-21:00 (całkowite zamknięcie)
● ALEJA ARMII KRAJOWEJ od skrzyżowania z ul. Rycerską do skrzyżowania z ul. Winną
31.07 PIĄTEK 6:00-21:00 / 01.08 SOBOTA 8:00-15:00 (całkowite zamknięcie)
- UL. WODNA od skrzyżowania z ul. Mostową do ul. Wałowej,
- UL. WAŁOWA,
- UL. STOCZNIOWA,
- OFIAR SPRAWY ELBLĄSKIEJ od skrzyżowania z ul. Królewiecką do Ronda Zamech,
- RONDO ZAMECH,
- UL. ROBOTNICZA od Ronda Zamech w kierunku Starego Miasta do ul. Pocztowej,
- UL. POCZTOWA,
- UL. RYCERSKA do Placu Słowiańskiego, do skrzyżowania z ul. Wigilijną prawy pas ruchu w stronę
ul. Wigilijnej,
- UL. WIGILIJNA,
- STARY RYNEK od skrzyżowania z ul. Wigilijną do skrzyżowania z ul. Rybacką
01.08 SOBOTA 8:00-15:00 (całkowite zamknięcie)
- UL. ŚWIĘTEGO DUCHA,
- BULWAR ZYGMUNTA AUGUSTA,
- UL. PANIEŃSKA
31.07 PIĄTEK 6:00-21:00 (całkowite zamknięcie)
01.08 SOBOTA 8:00-15:00 (całkowite zamknięcie)
02.08 NIEDZIELA 8:00-16:00 (całkowite zamknięcie)
- UL. WODNA od skrzyżowania z ul. Świętego Ducha do skrzyżowania z ul. Studzienną
02.08 NIEDZIELA 8:00-14:00 (całkowite zamknięcie)
- STARODROŻE DK7 - do Solnicy,
- UL. NOWODWORSKA,
- UL. ORLA
02.08 NIEDZIELA 8:00-15:30 (całkowite zamknięcie)
- UL. STAWIDŁOWA od ul. Warszawskiej do ul. Radomskiej,
- UL. RADOMSKA od ul. Stawidłowej w stronę Bielnika Pierwszego,
- UL. WARSZAWSKA od ul. Orlej do ul. Stawidłowej,
- UL. STUDZIENNA na odcinku od skrzyżowania z ul.Orlą do skrzyżowania z ul. Wodną
Prosimy o zwrócenie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz stosowanie się do poleceń służb porządkowych i policji kierujących ruchem. Zalecamy wcześniejsze zaplanowanie trasy lub wybranie tras alternatywnych.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności i liczymy na Państwa wyrozumiałość.
Zapraszamy również do kibicowania w naszej imprezie!