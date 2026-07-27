Utrudnienia w trakcie ME w triathlonie i Garmin Triathlon Tour

W dniach 31 lipca – 1 sierpnia 2026 roku Elbląg stanie się stolicą europejskiego triathlonu, goszcząc 2026 Europe Triathlon Sprint & Relay Championships. Do Polski przyjadą najlepsi zawodnicy z całego kontynentu, którzy powalczą o medale mistrzostw Europy w rywalizacji indywidualnej na dystansie sprinterskim oraz w emocjonujących sztafetach mieszanych.

Mistrzostwa Europy będą okazją do promocji miasta i regionu oraz do zaprezentowania kibicom widowiska na światowym poziomie, z udziałem czołowych reprezentantów Europy w kategoriach Elite, U23 i Junior.

Przez dwa dni zawodów kibice będą mogli śledzić niezwykle dynamiczną rywalizację na krótkim dystansie, gdzie o zwycięstwie często decydują sekundy, a także spektakularne wyścigi sztafet mieszanych – jednej z najbardziej widowiskowych konkurencji współczesnego triathlonu. Mistrzostwa zapowiadają się jako jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Polsce w 2026 roku, przyciągając zawodników, trenerów, media i tysiące kibiców z całej Europy.

Natomiast 2 sierpnia odbędą się zmagania triathlonistów w ramach największego cyklu tego rodzaju imprez w Polsce - Garmin Triathlon Tour. Będzie to tegoroczny dziewiąty przystanek cyklu GTT, który od lat przyciąga zarówno doświadczonych zawodników, jak i osoby stawiające pierwsze kroki.

Uczestnicy będą mogli rywalizować na jednym z trzech dystansów:

1/2 – dla doświadczonych i ambitnych zawodników,

1/4 – idealne połączenie wytrzymałości i szybkości,

1/8 – doskonały wybór na pierwszy start lub szybki sprawdzian formy.

Garmin Triathlon Tour w Elblągu to nie tylko sportowa rywalizacja na najwyższym poziomie.

To także wyjątkowa atmosfera, setki zawodników i kibiców z całej Polski oraz liczne atrakcje

towarzyszące, które sprawiają, że wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez sportowych regionu.

Start zawodów będzie zlokalizowany nad rzeką Elbląg w okolicach Starego Rynku przy ul. Wodnej, natomiast strefa zmian oraz meta znajdować się przy ul. Mostowej przy Katedrze p. w. Świętego Mikołaja w Elblągu.

Zapisy na zawody cały czas trwają i są dostępne na stronie:

https://triathlontour.pl/zapisy/

Sportowe emocje także dla najmłodszych Weekend w Elblągu będzie prawdziwym świętem sportu dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali również zawody dla dzieci i młodzieży, dzięki którym najmłodsi będą mogli poczuć atmosferę wielkiej sportowej rywalizacji.

W ramach Garmin Junior Elbląg odbędą się biegi dziecięce na dystansach:

200 m,

500 m,

1000 m.

Utrudnienia w ruchu:

W związku z organizacją zawodów, od dnia 31 lipca do 2 sierpnia wystąpią następujące czasowe utrudnienia w ruchu drogowym:

UWAGA: Dojazd do ul. Krótkiej w piątek i sobotę w czasie wydarzenia będzie możliwy przez wyłączone z ruchu torowisko w ciągu ul. 1 Maja (odcinek od ul. Chmurnej do Placu Słowiańskiego i następnie przez parking).

31.07 PIĄTEK 6:00-21:00 (całkowite zamknięcie)

● ALEJA ARMII KRAJOWEJ od skrzyżowania z ul. Rycerską do skrzyżowania z ul. Winną

31.07 PIĄTEK 6:00-21:00 / 01.08 SOBOTA 8:00-15:00 (całkowite zamknięcie)

UL. WODNA od skrzyżowania z ul. Mostową do ul. Wałowej,

od skrzyżowania z ul. Mostową do ul. Wałowej, UL. WAŁOWA,

UL. STOCZNIOWA,

OFIAR SPRAWY ELBLĄSKIEJ od skrzyżowania z ul. Królewiecką do Ronda Zamech,

od skrzyżowania z ul. Królewiecką do Ronda Zamech, RONDO ZAMECH,

UL. ROBOTNICZA od Ronda Zamech w kierunku Starego Miasta do ul. Pocztowej,

od Ronda Zamech w kierunku Starego Miasta do ul. Pocztowej, UL. POCZTOWA,

UL. RYCERSKA do Placu Słowiańskiego, do skrzyżowania z ul. Wigilijną prawy pas ruchu w stronę

ul. Wigilijnej,

UL. WIGILIJNA,

STARY RYNEK od skrzyżowania z ul. Wigilijną do skrzyżowania z ul. Rybacką

01.08 SOBOTA 8:00-15:00 (całkowite zamknięcie)

UL. ŚWIĘTEGO DUCHA,

BULWAR ZYGMUNTA AUGUSTA,

UL. PANIEŃSKA

31.07 PIĄTEK 6:00-21:00 (całkowite zamknięcie)

01.08 SOBOTA 8:00-15:00 (całkowite zamknięcie)

02.08 NIEDZIELA 8:00-16:00 (całkowite zamknięcie)

UL. WODNA od skrzyżowania z ul. Świętego Ducha do skrzyżowania z ul. Studzienną

02.08 NIEDZIELA 8:00-14:00 (całkowite zamknięcie)

STARODROŻE DK7 - do Solnicy,

- do Solnicy, UL. NOWODWORSKA,

UL. ORLA

02.08 NIEDZIELA 8:00-15:30 (całkowite zamknięcie)

UL. STAWIDŁOWA od ul. Warszawskiej do ul. Radomskiej,

od ul. Warszawskiej do ul. Radomskiej, UL. RADOMSKA od ul. Stawidłowej w stronę Bielnika Pierwszego,

od ul. Stawidłowej w stronę Bielnika Pierwszego, UL. WARSZAWSKA od ul. Orlej do ul. Stawidłowej,

od ul. Orlej do ul. Stawidłowej, UL. STUDZIENNA na odcinku od skrzyżowania z ul.Orlą do skrzyżowania z ul. Wodną

Prosimy o zwrócenie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz stosowanie się do poleceń służb porządkowych i policji kierujących ruchem. Zalecamy wcześniejsze zaplanowanie trasy lub wybranie tras alternatywnych.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Zapraszamy również do kibicowania w naszej imprezie!