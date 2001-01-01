Uwaga, część nabrzeża wyłączona z ruchu!

W czwartek, 28 sierpnia, odcinek ul. Wybrzeże Gdańskie od Mostu Niskiego do OSW Fala zostanie wygrodzony i wyłączony z ruchu. W związku z tym prosimy mieszkanki i mieszkańców o zapoznanie się ze schematem i przeparkowanie stojących w tym miejscu pojazdów - apeluje Zarząd Dróg w Elblągu.

Wygrodzenie wskazanego odcinka jest niezbędne ze względu na trwającą realizację zadania pn. „Przebudowa Zachodniego Nabrzeża Rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów”, dotyczącego umocnienia i zagospodarowania zachodniego brzegu rzeki. Modernizacja obejmie odcinek nabrzeża od Mostu Wysokiego w kierunku fosy miejskiej i mostu Kardynała Wyszyńskiego oraz od Mostu Niskiego w stronę OSW Fala.

informacja UM Elbląg