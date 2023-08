Uwaga - Zamknięcie ulic na Starym Mieście

W związku z odbywającym się w najbliższy weekend Elbląskim Świętem Chleba informujemy, że na Starym Mieście wystąpią ograniczenia w ruchu pojazdów.

Od czwartku (24 sierpnia) od godz. 6:00 do niedzieli (27 sierpnia) do godz. 20:00 wyłączona z ruchu będzie ul. Rybacka

Od piątku (25 sierpnia) od godz. 7:00 do niedzieli (27 sierpnia) do godz. 20:00 wyłączona z ruchu będzie cała ul. Stary Rynek oraz odcinek ul. Wodnej (tj. od ul. Mostowej do ul. Studziennej)

Serdecznie prosimy mieszkańców o przeparkowanie pojazdów ze wskazanych na mapie ulic. Pozostawienie pojazdu może spowodować trudności przy wyjeździe ze Starego Miasta. Informujemy także, że na terenie Wyspy Spichrzów dostępny będzie dla mieszkańców bezpłatny parking.