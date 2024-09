Uwagi o miejskiej komunikacji od ponad 3 tysięcy osób. Co dalej?

Ponad 3100 ankiet wpłynęło do ratusza od mieszkańców podczas zakończonych już konsultacji społecznych w sprawie funkcjonowania komunikacji miejskiej w Elblągu. Prezydent zapowiedział powołanie doraźnej komisji, która będzie o dyskutować o wynikach i pracować nad konkretnymi rozwiązaniami.

Konsultacje społeczne na temat komunikacji miejskiej zakończyły się 13 września. Nic więc dziwnego, że ta sprawa powróciła w publicznej dyskusji na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej.

– Konsultacje społeczne, które przeprowadził pan prezydent, to dobry moment, byśmy wszyscy podjęli kroki do takiej zmiany systemowej w komunikacji miejskiej, byśmy nie musieli do niej dokładać rokrocznie coraz więcej, by była funkcjonalna i dostępna dla mieszkańców – mówił wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i radny PiS Rafał Traks, który wielokrotnie wcześniej powtarzał, że dobrym rozwiązaniem w Elblągu byłoby jego zdaniem wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej.

- Bezpłatna komunikacja w większych miastach, a takim jest Elbląg, prowadziłaby raczej do sytuacji, którą mamy teraz. Wszystkim nam z pewnością zależy na tym, byśmy opracowali takie rozkłady, które będą lepsze, z których mieszkańcy będą częściej korzystali – ripostował Tomasz Budziński, radny KO i przewodniczący komisji gospodarki i klimatu, który zapowiedział, że ta sprawa będzie omawiana na najbliższym posiedzeniu komisji w październiku.

- Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji nie jest najważniejszą zmianą. Chodzi o zmianę systemową. Nie tylko zmianę siatki połączeń i godzin funkcjonowania. Powinniśmy spojrzeć na nią kompleksowo, bo na dzisiaj jest ona nie tylko nieopłacalna, ale przede wszystkim niedostępna i niekomfortowa – odpowiedział radny Traks.

Dodajmy, że w 2023 roku komunikacja miejska w Elblągu (autobusy i tramwaje) kosztowała w sumie 64,8 mln złotych, z czego samorząd musiał do niej dopłacić 30,6 mln zł. W 2022 roku było to 25,4 mln zł, w 2021 roku - 26,3 mln zł. Koszty obsługi tras przez przewoźników autobusowych wyniosły w 2023 roku 38 mln zł i były o ponad 7 mln większe niż rok wcześniej.

Prezydent Michał Missan poinformował, że w zakończonych 13 września konsultacjach społecznych ankiety wypełniło 3100 osób. – Będziemy prosili fachowca-socjologa o opracowanie raportu z tych ankiet. Następnie powołam doraźną komisję, złożoną również z radnych i będzie to dobre miejsce, by o tym wszystkim co związane z komunikacją miejską podyskutować – powiedział Michał Missan. – Zrobię wszystko, by komunikacja była przyjazna dla mieszkańców, co nie znaczy że będzie wiązała się z niższymi kosztami – dodał.

Przypomnijmy, że w kampanii wyborczej Michał Missan obiecał, że kompleksowe zmiany w komunikacji miejskiej wprowadzi w maju 2025 roku.