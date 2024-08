Zapraszamy na VI edycję Rodzinnego Pikniku Nauki i Techniki. Już 7 września Elbląski Park Technologiczny ponownie zamieni się w centrum naukowych atrakcji i technologicznych nowinek. To wydarzenie, które łączy pasję do nauki, nowoczesne technologie i świetną zabawę dla całych rodzin!

Kiedy: sobota, 7 września 2024 r, godz. 11:00 - 16:00

Gdzie: Elbląski Park Technologiczny, ul. Sulimy 1, Elbląg

Co Was czeka w tym roku? Jeszcze więcej interaktywnych stanowisk edukacyjnych. Eksperymenty chemiczne, nowe warsztaty z robotyki i programowania dla młodszych i starszych - pokazy druku 3D, roboty mobilne, symulator lotu dronem, programowanie Minecraft, programowanie robotów Photon, budowa konstrukcji z zestawów Lego Wedo 2.0. strefa VR, warsztaty edukacyjne - recykling, ekologia, gry edukacyjne przyrodnicze, teleskopy, astronomia, strefa zdrowia - metody diagnostyczne, pokazy ludzkiego ciała w 3D, nauka udzielania pierwszej pomocy, majsterkowo - Castorama, warsztaty krawieckie, ekscytujące pokazy służb mundurowych, strefa zabaw dla dzieci z licznymi animacjami - dmuchańce, pokazy taneczne, piana party, zabawa w szukanie złota, pokazy sprzętu i technologii prac podwodnych, strefa gastronomiczna.

To tylko część atrakcji, które przygotowaliśmy na ten dzień. Niezależnie od wieku, każdy znajdzie tu coś dla siebie. VI Rodzinny Piknik Nauki i Techniki to doskonała okazja, aby spędzić czas z rodziną, nauczyć się czegoś nowego i odkryć fascynujący świat technologii.

Tego dnia ZKM uruchomi dodatkowy autobus miejski (obowiązują bilety i karty miejskie). Specjalny piknikowy autobus rozpocznie swoją trasę na Placu Słowiańskim o 10:40 (następne kursy 11:15, 12:15, 13:15,14:15, 15:15) i będzie kursował do EPT i z powrotem. Nie może Was zabraknąć na VI Rodzinnym Pikniku Nauki i Techniki, który z pewnością dostarczy niezapomnianych chwil oraz zainspiruje do dalszej przygody z nauką i techniką.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.