Vw polo dachował do rowu z wodą, zginęła 22-latka (aktualizacja)

Dziś (15 stycznia) około godz. 20 przed miejscowością Żurawiec 22-letnia kobieta kierująca vw polo z dwójką nastoletnich pasażerek dachowała do rowu wypełnionego wodą. Wszystkie trzy zostały zabrane do szpitala, 22-latka była nieprzytomna. Droga w kierunku Markus będzie zablokowana przez kilka godzin. Zobacz zdjęcia.

Do wypadku doszło między Tropami Elbląskimi, a Żurawcem. Z niewyjaśnionych przyczyn 22-letnia kobieta kierująca vw polo straciła panowanie nad pojazdem i wpadła do rowu wypełnionego wodą. Auto wylądowało na dachu, a w środku zostały uwięzione trzy kobiety.

Na miejsce wezwano policję, pogotowie i straż pożarną.

- Po przyjeździe na miejsce zdarzenia musieliśmy wyciągnąć samochód przy użyciu żurawia hydraulicznego jeszcze z osobami w środku, tak by wcześniej woda nie dostała się do pojazdu. Dopiero później wydobyliśmy z auta osoby poszkodowane. Z dwoma nastoletnimi pasażerkami był kontakt, kobieta kierująca była nie przytomna – mówi st. kpt. Piotr Woliński, strażak dowodzący akcją ratowniczą. Wszystkie trzy osoby podróżujące volkswagenem zostały zabrane do szpitala.

Policjanci prowadzą czynności wyjaśniające dokładne okoliczności tego wypadku. Przez kilka godzin ruch na drodze do Markus będzie wstrzymany.

Aktualizacja z godz. 22

Z informacji jakie otrzymaliśmy 22-letnia kobieta w wyniku odniesionych obrażeń zmarła.