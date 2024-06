W darze dla hospicjum

Nowoczesne i warte 20 tys. zł łóżko szpitalne przekazało w piątek (21 czerwca) Stowarzyszenie Lions Club Elbląg Truso w darze elbląskiemu hospicjum. Pieniądze pochodzą z dochodu z biletów-cegiełek na koncert Grażyny Łoboszewskiej. Artystka zaśpiewała charytatywnie w Elblągu w listopadzie ubiegłego roku.

- Udało się uzbierać te 20 tys. zł i cieszymy się, że łóżko będzie pomocą dla pacjentów hospicjum. To nie jest nasz pierwszy dar dla tej placówki. Współpracujemy z nią ponad 20 lat. Nasza działalność jest specyficzna, ponieważ nie zawsze możemy ją zaprezentować prasie. Obdarowywanie jest trudne, ale odbieranie pomocy jest niekiedy jeszcze trudniejsze. Zawsze staramy się być z boku, ale działamy i pracujemy ciężko - mówi Krystyna Milkowska, prezydent Lions Club Elbląg Truso.

Od lewej: Krystyna Milkowska, prezydent Lions Club Elbląg Truso. oraz dr Wiesława Pokropska, dyrektor hospicjum

Obecnie hospicjum ma prawie pełne obłożenie. Zajmuje się też ok. 80 pacjentami przebywającymi w domach. – Sprzęt nieustannie wymieniamy i nieustannie mamy w tej kwestii potrzeby. Niektóry ma wiele lat, a jeśli jest niesprawny, to musimy go wycofać z użytkowania. W jego miejsce należy kupić nowy, więc jesteśmy wdzięczni darczyńcom za pomoc – mówi dr Wiesława Pokropska, dyrektor Elbląskiego Hospicjum im. Aleksandry Gabrysiak.

Niedawno Stowarzyszenie Lions Club Elbląg Truso świętowało jubileusz 25-lecia swojej działalności. Jest to przede wszystkim działalność charytatywna.

O charytatywnych koncercie Grażyny Łobaszewskiej pisaliśmy w tym artykule.