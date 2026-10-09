W Kinie o rodzinie na Dni Zdrowia

Przypominamy, że trwają II Elbląskie Dni Zdrowia. Tegoroczna edycja jest poświęcona zdrowiu psychicznemu.

W ramach Elbląskich Dni Zdrowia 10 października w godz. 12-14 w Multikinie w Centrum Handlowym Ogrody odbędą się prelekcje dla rodziców i opiekunów „W kinie o rodzinie”. Eksperci będą mówić m.in. o zagrożeniach w sieci, tłumaczyć, jak wspierać dzieci, stawiać granice i zauważać sygnały świadczące o tym, że potrzebują pomocy. W programie:

„Wyzwania dojrzewania. Jak nie zwariować w wychowywaniu” - spojrzenie terapeuty rodzinnego jak stawianie granic wpływa na relacje;

„Cyfrowy rodzic - bezpieczny nastolatek”- bezpieczeństwo i higiena cyfrowa nastolatków, online pod kontrolą, sieć bez pułapek;

„Jak prawo widzi nastolatka”- odpowiedzialność prawna wynikająca z ustawy o narkomanii i resocjalizacji, konsekwencje prawne spożywania alkoholu młodzieży do 18 roku życia;

„Z czym mierzą się nasze dzieci? O uzależnieniach, które zaczynają się niewinnie”.

Po spotkaniu do godz. 16:00 będzie można skorzystać z bezpłatnej konsultacji z psychologiem w klubie "Niebieskie Trampki”.

Zapraszamy. Wstęp wolny.