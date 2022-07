W kolejce po niszę. Mieszkanka nie może pochować prochów taty

Zakończono budowę nowych kolumbariów na Dębicy. Zainteresowanie tą formą pochówku jest bardzo duże. - Pracownicy Wydziału Administracji Cmentarzy odebrali ponad sto telefonów z pytaniami od mieszkańców w tej sprawie - mówi Łukasz Mierzejewski z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Szesnaście nowych, podwójnych kolumbariów wybudowano w kwaterze E II. Łącznie są tu 672 nisze, każda może pomieścić 4 urny. - Czynności odbiorowe zakończono 25 lipca. Po zgłoszeniach telefonicznych i pytaniach od mieszkańców zainteresowanie tą formą pochówku szacowane jest na ponad 100 osób - podkreśla Łukasz Mierzejewski.

My także odebraliśmy kilka telefonów w tej sprawie. Jednak z Czytelniczek zasugerowała, że nisze w nowych kolumbariach cmentarz Dębica sprzedaje „po znajomości”. - Dlaczego nie mogę kupić jeszcze niszy? Miały być gotowe już w maju ubiegłego roku, a to wszystko się przeciągnęło do lipca. Administracja cmentarza nie potrafiła też określić konkretnej daty, kiedy mieszkańcy będą mogli kupować nisze. To jest podejrzane, myślę, że zbyli mnie tam, ponieważ sprzedają je „po znajomości”, a innych ustawiają w kolejce. Tak może być - twierdziła Czytelniczka.

Do naszej redakcji zgłosiła się także inna Czytelniczka, która od trzech tygodni czeka, by pochować w kolumbarium prochy swojego ojca.

- Tata zmarł 6 lipca, jego wolą było skremowanie go po śmierci i pochowanie w kolumbarium. Dzień później pytałam zarządcę cmentarza, kiedy mogę złożyć urnę z prochami taty w kolumbarium. Powiedziano mi, że 15 lipca. Trudno, pomyślałam, tydzień możemy poczekać. Tylko że od tego czasu termin oddania kolumbarium do użytku przesuwano już kilka razy. Najpierw na 20 lipca, potem na 25 lipca, a jak ostatnio zadzwoniłam, to mi powiedzieli, że będzie to możliwe dopiero w sierpniu. Mieszkam na co dzień za granicą, musiałam przedłużyć swój pobyt w Elblągu, bo przecież muszę pochować ojca. O tym, co czuje mama, lepiej nie mówić - żali się nasza Czytelniczka. - Czytałam na stronie Urzędu Miejskiego, że umowę z wykonawcą kolumbariów władze miasta podpisały w lipcu 2021 roku i wykonawca miał pół roku na wykonanie prac! A minął już ponad rok!

Łukasz Mierzejewski stanowczo zaprzecza, aby nisze były sprzedawane „po znajomości”.

- Nie ma też żadnej listy kolejkowej, czy innej formalnej listy, na którą trzeba się wpisywać. Budowa kolumbariów opóźniła się, ponieważ był problem z dostawą materiałów, z takim problemem po pandemii borykało się wielu przedsiębiorców. Na opóźnienie budowy miały także wpływ warunki atmosferyczne: deszczowa pogoda nie pozwalała zakończyć prac przy elewacji – mówi Łukasz Mierzejewski

Nowe kolumbaria kosztowały ponad 2,5 mln zł. Nisza w kolumbarium na 20 lat kosztuje 4100 zł, a wznowienie opłaty na dalsze 20 lat za niszę 2 808 zł. Nowe kolumbaria wybudowała firma Usługi Ogólnobudowlane Mirosław Markiewicz z Elbląga

- Obecnie są przygotowywane dokumenty niezbędne do przekazania kolumbariów w użytkowanie Zarządu Zieleni Miejskiej. Nisze będzie można wykupywać w połowie sierpnia. W 2022 roku nie jest planowana budowa kolejnych kolumbariów. Decyzje w sprawie dalszych działań inwestycyjnych na Cmentarzu Komunalnym będą podjęte przy planowaniu budżetu – dodaje Łukasz Mierzejewski.