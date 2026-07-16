 „W krzywym zwierciadle” Fotką Czerwca

Fotką Miesiąca za czerwiec 2026 roku zostało zdjęcie o tytule "W krzywym zwierciadle". Otrzymało najwięcej głosów konkursowego jury, w nagrodę autorka o nicku Daria otrzymuje 500 zł ufundowane przez prezydenta Elbląga. Gratulujemy!

Chociaż na czerwcową edycję konkursu Fotka Miesiąca wpłynęły 64 zdjęcia, to w naszym konkursie pod uwagę braliśmy tylko te fotki, które wyszły z poczekalni i związane były z Elblągiem. Wygrała fotka z tytułem "W krzywym zwierciadle", zdobywając trzy spośród pięciu głosów naszego jury.

- Mimo że pomysły na obraz z kałuży często pojawiają się w naszym konkursie, to jednak takie zdjęcia zawsze przyciągają uwagę, bo pokazują inną perspektywę. Tym razem autorowi/autorce udało się z innej perspektywy pokazać Bramę Targową, najczęściej chyba fotografowany poza katedrą obiekt w naszym mieście. Za ten kadr należy się nagroda – uzasadnia wybór jury Anna Dembińska, fotoreporterka portEl.pl

W nagrodę autorka o nicku Daria otrzymuje 500 zł ufundowane przez prezydenta Elbląga. Gratulujemy! Prosimy /laureatkę o mailowy kontakt z redakcją Elbląskiej Gazety Internetowej portel.pl- redakcja@portel.pl. Wówczas podamy nazwisko zwyciężczyni.

Laureatów nagród specjalnych (od stycznia do grudnia 2026 r.) wybiera jury w składzie: Włodek Gęsicki, wydawca portEl.pl i przewodniczący jury, Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl, Magdalena Tomaszewska, dyrektor Biura Prezydenta Miasta, Jacek Żukowski z Zespołu Prasowego Biura Prezydenta Miasta oraz Anna Dembińska, fotoreporter portEl.pl. Nagrody specjalne mogą, ale nie muszą pokrywać się z „Fotką miesiąca”. Regulamin specjalnej edycji konkursu Fotka Miesiąca znajdziecie tutaj.

Co miesiąc laureat konkursu będzie otrzymywał 500 zł, a na wernisażu Fotka Miesiąca ogłosimy laureata Fotki Roku, który otrzyma 3000 zł! Wszystkie nagrody ustanowił prezydent Elbląga Michał Missan.

Środki przekazywane przez prezydenta Elbląga w całości przeznaczone są na nagrody dla naszych Czytelników.