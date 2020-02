W Lifeclinica rehabilitacja bez kolejki

Nie pomogą magiczne zaklęcia, nieskuteczne bywają leki. Kiedy strzyka w krzyżu, a ból towarzyszy nam przy chodzeniu, siedzeniu, leżeniu - tylko rehabilitacja może nas uratować. Kompleksowe spojrzenie na problem, idealnie dopasowane zabiegi przywracają radość życia i pozwalają w pełni z niego korzystać. W Lifeclinica rehabilitacja dostępna jest od zaraz, bez kolejki.

Elbląskie Centrum Medyczne Lifeclinica, to największe centrum rehabilitacji w regionie. Na co dzień pacjentami zajmuje się wyspecjalizowana kadra 5 fizjoterapeutów, którzy do dyspozycji mają najnowsze i najskuteczniejsze urządzenia medyczne, które dosłownie stawiają pacjentów na nogi.

Na szybką i kompleksową pomoc mogą liczyć wszyscy pacjenci, zarówno ci którzy na co dzień zmagają się z bólem na skutek zwyrodnień kręgosłupa i stawów, jak i osoby po zabiegach operacyjnych oraz urazach sportowych. Szeroka oferta rehabilitacyjna sprawia, że można zabiegi idealnie dopasować do potrzeb pacjenta.

Lifeclinica to także miejsce, które jako jedyne w Elblągu oferuje specjalistyczne zabiegi:

Salus talent

Jest to głęboka stymulacja elektromagnetyczna. Zabieg ten ma bardzo duże spektrum działania: odbudowa mięśni, poprawa ukrwienia, bardzo silne działanie przeciwbólowe. Sprawdza się w takich schorzeniach, jak rwa kulszowa, barkowa, zwyrodnienia stawów, zmiany zwyrodnieniowe kręgów, zanik mięśni, uszkodzenie nerwów obwodowych czy urazach sportowych. Powoduje silne przekrwienie przynosząc efekt przeciwbólowy a także stymuluje gimnastykę mięśni, co sprzyja ich regeneracji.

Salus talent uro

Sprawdza się w leczeniu problemów urologicznych, jest dobry na wszystkie dysfunkcje mięśni dna miednicy, czyli nietrzymanie moczu, regeneracja po zabiegach chirurgicznych, czy regeneracja poporodowa. Wskazaniami do tej terapii są ostre i przewlekłe bóle uroginekologiczne, dysfunkcje seksualne, przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego, a także rehabilitacja po prostatotektomii.

Laser wysokoenergetyczny

To szybka i skuteczna terapia o szerokich wskazaniach klinicznych, takich jak: zespoły bólowe stawów barkowych, zespół szyjno-barkowy, zapalenie kaletki, łokieć "tenisisty", łokieć "golfisty", bóle odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, zespoły przeciążeniowe mięśni, zapalenie stawu kolanowego, biodrowego, powięziowe punkty spustowe, skręcenie stawu skokowego, zniekształcenie piszczelowo-stępowe, zapalenie rozścięgna podeszwowego czy ostroga piętowa.

Fala uderzeniowa

Przyspiesza proces zdrowienia poprzez stymulację metabolizmu, pobudzenie cyrkulacji krwi i rozpuszczenie zwapnień. Zastosowanie tej terapii zwiększa produkcję kolagenu, zmniejsza napięcie mięśni i aktywuje zdolności regeneracyjne organizmu na poziomie komórkowym. Zdecydowanie można stwierdzić, że jest to nieinwazyjna alternatywa dla zabiegów operacyjnych w przewlekłych schorzeniach mięśniowo-szkieletowych.

Terapia falami energetycznymi

Jest to zabieg, który doskonale sprawdza się w przypadku urazów i związanych z nimi obrzęków. Przynosi efekty w postaci natychmiastowej ulgi w bólu, rozluźnienia mięśni oraz przyspieszenia regeneracji tkanek. Poprawia krążenie krwi i limfy, dzięki czemu obrzęki zostają zmniejszone. Ta terapia przenosi falę o częstotliwości radiowej przez tkanki powodując ich selektywne przegrzanie. Najczęściej stosowany jest przy bólach kręgosłupa w tym odcinka lędźwiowo-krzyżowego i szyjnego, przy bólach mięśni i obrzękach pourazowych. się w przypadku urazów i

Elbląskie Centrum Medyczne Lifeclinica to wysoka jakość realizowanych usług oraz profesjonalizm na każdym polu. Warto dodać, że klinika została wyróżniona w ogólnopolskim plebiscycie Orły Medycyny 2019. Pod uwagę wzięto prawie 240 tysięcy firm oraz przeanalizowano 2,8 mln ocen pacjentów zamieszczonych w Internecie. W gronie laureatów znalazło się jedynie 4,1 proc. firm.

Lifeclinica może poszczycić się statusem największej, prywatnej kliniki w północno-wschodniej Polsce. To 2,5 tys. mkw. powierzchni urządzonej pod nowoczesnej usługi medyczne, największe centrum rehabilitacji w regionie i bardzo zaawansowane poradnie diagnostyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt. To tutaj znaleźć można znakomitych lekarzy, przyjmujących bezpłatnie (od poniedziałku do soboty) w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także blisko 80 lekarzy specjalistów, którzy prowadzą pacjentów w ramach poradni komercyjnych.

