W miejskich aplikacjach turystycznych bez zmian

Zrzut ekranu z aplikacji Elbląg Szlaki, arch. portEl.pl

W Elblągu swego czasu uruchomiono dwie aplikacje turystyczne na telefony, Elbląg Szlaki i Ścieżka Piekarczyka. Pierwsza z nich już od dawna nie jest dostępna do pobrania, o co pytaliśmy UM w Elblągu niemal rok temu. Co się zmieniło w kwestii miejskich apek? Póki co niewiele, ale...

Najpierw przypomnijmy odpowiedzi na nasze pytania w zeszłym roku: - Faktycznie aplikacja „Elbląg Szlaki" zniknęła ze sklepów Google Play oraz App Store i nie ma możliwości jej pobrania – informował wówczas Łukasz Mierzejewski z biura prasowego UM w Elblągu. - Natomiast aplikacja „Ścieżka Piekarczyka" nadal widnieje. Obie aplikacje działają prawidłowo na urządzeniach, których właściciele zainstalowali te aplikacje wcześniej – zaznaczył. Urzędnicy informowali wtedy, że aplikacja „Ścieżka Piekarczyka" jest dostępna do pobrania w Google Play oraz w App Store, ale jest problem z jej zainstalowaniem na urządzeniach nowszej generacji. Aplikacja „Elbląg Szlaki" natomiast została chwilowo zawieszona i dlatego zniknęła ze sklepów. - W chwili obecnej trwają prace dot. sprawdzenia i ustalenia przyczyn zaistniałej sytuacji. Najprawdopodobniej to nie brak aktualizacji aplikacji jest przyczyną problemów - podkreślał Łukasz Mierzejewski. - Chcemy wyjaśnić i rozwiązać ten problem, tak aby obie aplikacje ponownie były dostępne do pobrania dla użytkowników. Ponowne zamieszczenie aplikacji w sklepie Google Play oraz App Store może potrwać do kilku tygodni – czytaliśmy w odpowiedzi na nasze pytania. Miejskiej aplikacji Elbląg Szlaki nadal nie ma w sklepie Google podobnie jak to było w lutym 2024, aplikacja Ścieżka Piekarczyka nie była aktualizowana od maja 2021. Innymi słowy od czasu naszego poprzedniego materiału nic nie zmieniło się w tych kwestiach. Skierowaliśmy pytania do zespołu prasowego Biura Prezydenta Miasta, czy (i ewentualnie jakie) są plany na uruchomienie/zaktualizowanie tych aplikacji i dlaczego, jak się wydaje, zostały one porzucone? Czy coś się w tej sprawie dzieje, czy być może są obecnie przygotowywane inne tego rodzaju inicjatywy związane z turystycznymi aplikacjami na telefony dla Elbląga? - W odpowiedzi na e-maila w sprawie dwóch aplikacji miejskich tj. „Elbląg Szlaki" oraz „Ścieżka Piekarczyka" informujemy, że obie aplikacje działają prawidłowo na urządzeniach, których właściciele zainstalowali aplikacje wcześniej. Departament Promocji i Turystyki ma zabezpieczone środki finansowe w budżecie na rok 2025 na aktualizację przedmiotowych aplikacji, by obie aplikacje ponownie były dostępne do pobrania dla użytkowników jeszcze w tym sezonie turystycznym – czytamy w odpowiedzi z UM. Przypomnijmy, że koszt wykonania aplikacji Elbląg Szlaki to 86 tys. zł, a Ścieżki Piekarczyka 11 tys. zł. Swego czasu testowaliśmy je na naszych łamach, pierwszą tutaj, drugą tutaj.

TB