W ratuszu: trzy sprawy osobiście, reszta zdalnie

W związku z działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a także pracowników - Urząd Miejski w Elblągu przypomina, że od 17 marca do odwołania – zawieszona jest czasowo bezpośrednia obsługa interesantów. Nie oznacza to jednak, że Urząd przerywa pracę. Kontakt z urzędnikami wciąż jest możliwy przez internet i telefon.

Wyjątek stanowić będą:

1. Rejestracja zgonów, która będzie odbywała się na bieżąco. Do Budynku Urzędu Stanu Cywilnego będzie mogła wejść tylko jedna osoba, dokonująca zgłoszenia zgonu. Telefon do osoby nadzorującej: tel. 55/239-30-83, e-mail: usc@umelblag.pl

2. Rejestracja noworodków, która będzie odbywała się po uprzednim telefonicznym umówieniu na wizytę w Budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Zgłoszenia noworodków można również dokonać za pośrednictwem platformy ePUAP. Telefon do osoby nadzorującej: tel. 55/239-30-80, e-mail: usc@umelblag.pl

3. Załatwianie spraw dotyczących dowodów osobistych, które będą odbywać się po uprzednim telefonicznym umówieniu na wizytę pod numerami telefonów: 55/239-30-93 lub 55/239-30-94.

W celu załatwienia spraw w pierwszej kolejności prosimy o korzystanie z kanałów komunikacji elektronicznej. Kontakt e-mail oraz numery telefonów Departamentów Urzędu dostępne są pod tym adresem: (pisma zwykłe, skargi, wnioski o udostępnienie informacji publicznej).

Wnioski można także składać poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Do złożenia wniosku niezbędny jest profil zaufany lub autoryzacja za pomocą bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Pozostałe czynności będą załatwiane na podstawie wniosku złożonego pocztą tradycyjną za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dokumenty będzie można także pozostawić w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w specjalnie przeznaczonej do tego skrzynce podawczej (po uprzednim włożeniu ich do wyłożonych kopert). W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia nadania.



Porady prawne

Porady prawne udzielane przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz osoby realizujące nieodpłatną pomoc prawną będą udzielane wyłącznie drogą telefoniczną.



Skargi i wnioski

Zawieszone zostają również przyjęcia osobiste w sprawach skarg, wniosków i interwencji oraz wszelkie umówione wcześniej spotkania i wizyty.



Kasa UM

Informujemy również, że kasa Urzędu będzie nieczynna, a płatności m.in. za podatki i opłaty należy dokonywać przelewem bankowym na konto podane w indywidualnej decyzji podatkowej bądź też na konta podane na stronie www.elblag.eu. Zgodnie z zawartą umową z Bankiem PKO BP umożliwiamy mieszkańcom dokonywanie płatności w kasach tego Banku bez żadnych prowizji.



Śluby

Uroczystości ślubne odbędą się planowo, na salę ślubów wpuszczani będą jedynie nowożeńcy, ich świadkowie i rodzice nowożeńców. Aktualnie nie umawiamy nowych terminów ślubów, zarówno cywilnych, jak i konkordatowych.

Do budynków Urzędu Miejskiego wpuszczani będą jedynie pracownicy Urzędu Miejskiego po okazaniu identyfikatorów.



Rozumiejąc, iż powyższe rozwiązania spowodują dla mieszkańców pewne niedogodności apelujemy o zrozumienie i wyrozumiałość.