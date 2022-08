W rocznicę Bitwy

102 lata temu na przedpolach Warszawy żołnierze polscy zatrzymali ofensywę Armii Czerwonej. Bitwa Warszawska 1920 r. została nazwana 18 decydującą bitwą w dziejach świata. Dziś (15 sierpnia) pod pomnikiem Twórców Niepodległości odbyły się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. Zobacz zdjęcia.

15 sierpnia to również Święto Wojska Polskiego. Data nieprzypadkowa, bo upamiętniająca decydujące starcia podczas Bitwy Warszawskiej. Polscy żołnierze na przedpolach Warszawy zatrzymali ofensywę Armii Czerwonej i sami przeszli do działań ofensywnych. Bitwa Warszawska miała kolosalne znaczenie jeżeli chodzi o utrzymanie niedawno odzyskanie niepodległości.

- Wracamy pamięcią do początków II Rzeczpospolitej, kiedy w boju wykuwała się polska państwowość. 15 sierpnia 1920 r. armia polska pokonała wojska bolszewickie. To zwycięstwo, zwane Cudem nad Wisłą” stanowiło kamień węgielny dopiero co odrodzonej ojczyzny. Wojna z bolszewikami pokazała dobitnie, że niepodległość łatwiej zdobyć, znacznie trudniej obronić – mówił Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga.

- To była najważniejsza bitwa w historii polskiego oręża. To był kulminacyjny moment wojny polsko – bolszewickiej, moment o znaczeniu na skalę europejską. Zwycięstwo uratowało świeżo odzyskaną niepodległość, a także uchroniła Europę Zachodnią przed rewolucją bolszewicką – dodał Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu.

- W 1920 roku pokazaliśmy światu siłę polskiego żołnierza. Rocznica Bitwy Warszawskiej stała się głównym świętem naszej armii już trzy lata poźniej. By oddać należny hołd tamtym dokonaniom. To polski żołnierz powstrzymał, a następnie zmusił do odwrotu bolszewicką nawałę. Cud nad Wisłą ocalił nie tylko polską niepodległość, ale także europejską demokrację – napisał Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko – mazurskiego w okolicznościowym liście.

- To była wojna cywilizacji. Pomiędzy europejską cywilizacją zachodnią, a krwiożerczym i morderczym komunizmem. Ta wojna nie skończyła się wtedy, ona trwa do dziś. Ona miał różne stadia, różną temperaturę: była swego czasu „zimna”, potem przechodziła do etapów „gorących”. Tak jak dziś. 102 lata temu udało się to zło pokonać. I dziś jeżeli chcemy wygrać z tym złem, też musimy taki wysiłek podjąć na różnych polach – mówił Piotr Opaczewski, wicewojewoda warmińsko – mazurski.

Po przemówieniach odbył się Apel Pamięci. Kwiaty i wieńce złożyli politycy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.