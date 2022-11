 W sobotę wyjątkowy quiz. Do wygrania 1800 złotych!

Co sobotę na portEl.pl publikujemy quizy wiedzy o Elblągu. Najbliższy, 12 listopada, będzie wyjątkowy, bo na laureatów czekają nagrody. 1000 zł za pierwsze miejsce, 500 zł – za drugie i 300 zł za trzecie! Jak je wygrać?

Sobotni quiz przygotowujemy wspólnie z władzami Elbląga. Będzie poświęcony morskim tradycjom Elbląga i zawierał 25 pytań, każde z czterema odpowiedziami, z których tylko jedna jest prawidłowa. Internauci będą mieli 15 minut na ich rozwiązanie. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 1000 zł, zdobywca drugiego miejsca – 500 zł, a zdobywca trzeciego miejsca – 300 zł. Nagrody ufundowała Gmina Miasto Elbląg.

By wziąć udział w rywalizacji o nagrody, trzeba zalogować się 12 listopada przed godz. 11 na swoje konto na www.portEl.pl Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz je założyć tutaj. UWAGA! Nie musisz się logować, jeśli chcesz jednie sprawdzić swoją wiedzę, a nie walczyć o nagrody.

Link do quizu internetowego znajdziecie tutaj. Pytania pojawią się w sobotę, 12 listopada o godz. 11. Żeby walczyć nagrody, quiz należy rozwiązać najpóźniej do godz. 11.15. Czas odpowiedzi jest tak krótki, a pytania tak skonstruowane, by korzystać z głowy, a nie wujka „Google”.

O kolejności miejsc w teście internetowym decydować będzie liczba zdobytych w konkursie punktów. Pod uwagę będą brani wyłącznie zalogowani uczestnicy konkursu, którzy rozwiążą go w ciągu 15 minut od czasu rozpoczęcia konkursu. W przypadku równej liczby punktów wyższe miejsce zajmie uczestnik, który szybciej rozwiąże test.

Wyniki internetowej rywalizacji będą wyświetlane na bieżąco pod tym linkiem. Imiona i nazwiska laureatów podamy w poniedziałek, 14 listopada do godz. 12.

Skąd pomysł na tematykę quizu? Wszystko dlatego, że rok 2022 został uznany przez Radę Miejską w Elblągu jako Rok Morskich Tradycji Elbląga. Ma to m.in. związek z przypadającą w tym roku 450. rocznicą zwodowania w Elblągu okrętu zbudowanego na zlecenie króla Zygmunta Augusta i 30. rocznicą utworzenia komunalnego portu. Wkrótce też port ma zyskać na znaczeniu dzięki przekopowi Mierzei Wiślanej.

Zobacz regulamin Quizu o Morskich Tradycjach Elbląga

- autopromocja ---