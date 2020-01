W taki wieczór liczy się tylko zabawa

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu bawili się w sobotni wieczór (18 stycznia) na balu studniówkowym. To ostatnia taka zabawa, za ponad 100 dni będą zdawać egzamin maturalny. Zobacz więcej zdjęć.

Za 107 dni uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu zmierzą się z najważniejszym egzaminem w swoim dotychczasowym życiu. Ale zanim zaczną udowadniać, że „Słowacki wielkim poetą był” i szukać piękna w matematycznych wzorach, w sobotni wieczór mogli się bawić „do białego rana”.

- Mam nadzieję, że często będziecie wracać pamięcią do tej studniówki. To pierwszy krok w dorosłe życie. Ale przypomina na również, że do egzaminu maturalnego pozostało symboliczne 100 dni. To dziś kończy się okres beztroski, a zaczyna ciężka intensywna nauka, a w zasadzie powtórka do matury – mówiła Marzena Bielecka, dyrektorka szkoły na rozpoczęciu balu studniówkowego.

Młodzież przyznaje, że stres jest. Dla uczniów I LO zdanie matury nie jest problemem, ale chcieliby zdać ją jak najlepiej, bo to umożliwi studiowanie na wymarzonym kierunku. Ale dziś specjalnie się tym nie przejmowali. Dziś najważniejsza była zabawa.