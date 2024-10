W tym tygodniu poleca: Test Wiedzy o Elblągu, spotkanie z Wojciechem Jagielskim i koncert EOK

fot. Andrzej Kraśkiewicz

Jak co poniedziałek zapraszamy do przeglądu wydarzeń nadchodzącego tygodnia. Co się będzie działo? Przedstawiamy nasze propozycje. Szczególnej uwadze polecamy VI Wielki Test Wiedzy o Elblągu. Zapisy przyjmujemy do 23 października.

We wtorek, 22 października, o godz. 18 w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się koncert fortepianowy z okazji Narodowego Święta Węgier, rewolucji i walki o wolność w 1956 roku. Wystąpi Éva Polgár. Wstęp wolny. W środę, 23 października, o godz.18 w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się koncert Magdaleny Smalary pt. „Kobieta do zjedzenia”. Obowiązują wejściówki, są do odbioru w Bibliotece Literackiej przy ul. św. Ducha 3-7 (I p.). W środę możesz również powalczyć o 3 tysiące zł dla zwycięzcy VI Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu! Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy wiedzą co nieco o swoim mieście. Na zgłoszenia czekamy pod adresem wielkitest@portel.pl lub telefonicznie. Nagrodę główną ufundował prezydent Elbląga Michał Missan. VI Wielki Test Wiedzy o Elblągu odbędzie się w środę, 23 października o godz. 17 w dużej sali kina Światowid. Zapisy do udziału właśnie ruszyły, można się zgłaszać mailowo pod adresem wielkitest@portel.pl lub telefonicznie pod nr 55 235 39 76 (pn-pt. w godz. 9-16) do 23 października. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, który ułatwi kontakt. Przypominamy, że z pytaniami z Testu mogą również zmierzyć się internauci. O godz. 18, również w środę, w sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej odbędzie się spotkanie z Wojciechem Jagielskim wokół książki „Wojna. Antologia reportażu wojennego”. Tym razem mistrz reportażu wojennego występuje w roli redaktora/przewodnika po wojennych opowieściach innych autorów, wśród których znajdują się zarówno korespondenci wojenni, jak i osoby w ogóle z wojną niekojarzone. W czwartek, 24 października, o godz. 18.00 w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej 135 odbędą się obchody XXIV Dni Papieskich. Podczas Gali wręczona zostanie nagroda Biskupa Elbląskiego TUUS dla osób lub instytucji zaangażowanych w diecezji elbląskiej w promocję człowieka, pracę charytatywną oraz działalność edukacyjno-wychowawczą zgodne z nauczaniem papieża św. Jana Pawła II. Obchody uświetni koncert Macieja Miecznikowskiego z zespołem. Na galę obowiązują wejściówki. W piątek, 25 października, o godz. 18 Biblioteka Elbląska zaprasza na spotkanie autorskie ze Sławkiem Wierzcholskim z Nocnej Zmiany Bluesa, promujące książkę „Bluesowy alfabet Sławka Wierzcholskiego. Wstęp wolny. W sobotę, 26 października, o godz. 19 w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbędzie się koncert pt. "Racing Thoughts" Michała Ciesielskiego, pianisty i kompozytora. Będzie to spotkanie pełne klimatycznych melodii i dźwiękowych pejzaży. Na miejscu czekać będzie również niespodzianka dla miłośników herbacianych rytuałów. Zaprasza Elbląska Orkiestra Kameralna. W sobotę również odbędzie się Strrrasznie Fajny Parkurun, start o godz. 9 w parku Modrzewie. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!

red.