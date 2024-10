Kobieta do zjedzenia, czyli gastro-recital Magdaleny Smalary

W czwartek, 24 października, o godz. 18 zapraszamy do sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na koncert Magdaleny Smalary pt. „Kobieta do zjedzenia”. Obowiązują wejściówki.

Magdalena Smalara w recitalu ,,Kobieta do zjedzenia” opowie o jednej z największych namiętności świata, czyli o jedzeniu. Usłyszymy piosenki napisane specjalnie do tego spektaklu oraz szlagiery w nowych aranżacjach.

Nie wszyscy ludzie zastanawiają się nad tym, co jedzą. Niektórym jest to zupełnie obojętne. Warto wiedzieć, że o jedzeniu pisali najwięksi, nadając mu rangę niemal metafizyczną, dość wspomnieć Proustowska magdalenka. Dziś, kiedy co druga osoba to wybitny smakosz o wiedzy szefa kuchni restauracji z gwiazdką Michelin, jedzenie znowu stało się tematem numer jeden. Będzie zabawnie i lirycznie. Będzie o smakach, o apetytach, o filozofii jedzenia, o proteinach, białkach, skrobiach i o dietach. Aktorka temat zna od podszewki, mając za sobą m.in. terapię odchudzającą u hipnotyzera.

Kompozycje, aranżacje, kierownictwo muzyczne: Urszula Borkowska

Urszula Borkowska – fortepian

Wojciech Gumiński – kontrabas

Magdalena Smalara – aktorka, która bywa wokalistką, reżyserką i autorką tekstów. Na co dzień można ją oglądać na deskach stołecznego Teatru Dramatycznego, wcześniej przez 11 lat pracowała w Teatrze Polskim w Warszawie, gdzie zadebiutowała jako reżyserka spektaklu „Wszędzie jest wyspa Tu” opartego na poezji Wisławy Szymborskiej. Od dwóch lat jako wykładowczyni współpracuje z Uniwersytetem Muzycznym im. F. Chopina, dzieląc się doświadczeniami z przyszłymi aktorami scen operowych i musicalowych. Od 2009 roku współpracuje z Fundacją Okularnicy, prowadząc warsztaty i koncerty kolejnych edycji festiwalu. Wystąpiła w kilkudziesięciu spektaklach teatralnych, zagrała w wielu filmach i serialach, choć wciąż ma apetyt na jakąś większą rolę. Obecnie w obsadzie programu satyrycznego SNL Polska.

Wejściówki do odbioru w Bibliotece Literackiej przy ul. św. Ducha 3-7 (I p.). Ilość miejsc ograniczona.

Spotkanie organizowane jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Elblągu we współpracy z Biblioteką Elbląską w ramach projektu „Muzyczne przestrzenie”.