W tym tygodniu portEl poleca. Dni Elbląga, Cantata i piknik w krainie Buka

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu w Elblągu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

Wtorek (24 czerwca)

Od godz. 11 do godz. 18 Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zaprasza na Piknik Edukacyjny „W Krainie Buka”. Spotykamy się w Bażantarni (na polanie z wiatami). W programie wiele atrakcji i wydarzeń towarzyszących - od spacerów i warsztatów po gry, animacje i stoiska edukacyjne. Piknik będzie nie tylko okazją do wspólnego świętowania Jubileuszu 40-lecia Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, ale także do aktywnego wypoczynku.

Czwartek (26 czerwca)

W Galerii EL o godz. 18 odbędzie się koncert "Chór Cantata & Przyjaciele". Repertuar będzie różnorodny od wzruszającej muzyki sakralnej i żywiołowej ludowej po rozrywkową. Uwaga, obowiązują wejściówki – jak podaje organizator – do odebrania w Galerii EL.

Także o godz. 18 odbędzie się spotkanie autorskie z Tomaszem Stężałą wokół najnowszej książki pt. „Przekleństwo od bogów”. Na spotkanie zaprasza Filia nr 3 Biblioteki Elbląskiej. Wstęp wolny.

Na spotkanie z Tomaszem Jastrunem – poetą, prozaikiem, eseistą, krytykiem literackim zaprasza Biblioteka Elbląska. W tym roku ukazały się dwie znakomite książki autora: „Trąba powietrzna” (zbiór opowiadań) i „Oddani istnieniu” (zbiór poezji). Spotkanie w sali "U św. Ducha" rozpocznie się o godz. 18. Wstęp wolny.

Piątek (27 czerwca)

Rozpoczynają się Dni Elbląga. Szczegółowy program w linku

Koncerty

godz. 19:00 Mansarda / Plac przy Katedrze

godz. 20:00 – LemOn / Plac przy Katedrze

godz. 22:00 – Agnieszka Chylińska / Plac przy Katedrze

Sobota (28 czerwca)

Koncerty

godz.19:00 - strefa chillout - AkimaG / scena DJ na statku/Bulwar Zygmunta Augusta

godz. 21:00 – Anita Lipnicka/ Plac przy Katedrze

godz. 22:15 – strefa chillout - AkimaG / scena DJ na statku/Bulwar Zygmunta Augusta

godz. 23:00 – C-BooL / Plac przy Katedrze

Sobota upłynie pod znakiem Dni Elbląga, wydarzeń jest sporo, a ich szczegółowy program znajdziecie w linku.

Niedziela (29 czerwca)

Koncerty

godz. 19:00 – Trill Pem / Plac przy Katedrze

godz. 20:30 – Guzior / Plac przy Katedrze

godz. 22:00 – KęKę / Plac przy Katedrze

Wszystkie wydarzenia towarzyszące Dniom Elbląga znajdziecie tym w linku.

