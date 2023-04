W tym tygodniu portEl poleca: Elbląg na dużym ekranie i parkrun

Jest poniedziałek (3 kwietnia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Jeszcze przed świętami, w środę (5 kwietnia) Kino Światowid zaprasza na seans z cyklu „Elbląg na dużym ekranie”. Tematem spotkania będą elbląskie media oraz pracujący w nich dziennikarze. Wstęp wolny.

Magdalena Olstowska oraz Renata Winiarska zapraszają na pierwszą edycję wydarzenia "O rozwoju przy kolacji", na którym poruszone zostaną tematy rozwoju, równowagi psychicznej, zdrowia i balansu w życiu, zwieńczoną wyśmienitą kolacją serwowaną w restauracji Amore Mio w Elblągu. Start wydarzenia w czwartek (6 kwietnia) o godz. 18. Obowiązują zapisy.

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W tę sobotę (8 kwietnia) niezmiennie ruszy kolejny bieg. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

