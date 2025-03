W tym tygodniu portEl poleca: Festiwal poetycki, kawiarenka Clio i wystawy

Jest poniedziałek i są nasze propozycje. Zobacz, co polecamy w tym tygodniu?

18 marca

W związku z 80. rocznicą zakończenia II wojny światowej Muzeum Archeologiczno-Historyczne zaprasza do kawiarenki Clio. Tomasz Czapla i Daniel Lewandowski przybliżą postać generała Kazimierza Sosnowskiego oraz jego związki z Elblągiem. Początek o godzinie 17.30.

19 marca

O godzinie 16.30 w CSE „Światowid“ odbędą się warsztaty, na których uczestnicy będą robić swój własny „Las w słoiku“. Początek o godzinie 16.30. Pod okiem doświadczonego instruktora uczestnicy stworzą swoje własne, zamknięte ekosystemy - małe, samowystarczalne lasy w szkle.

A potem coś dla miłośników okolic Elbląga. W Bibliotece Elbląskiej odbędzie się otwarcie wystawy dawnych pocztówek i map z terenu Wysoczyzny Elbląskiej ze zbiorów elbląskich kolekcjonerów. Początek o godzinie 17 w Sali „U św. Ducha“.a

20 marca

W czwartek rozpocznie się elbląskie święto poezji. W Centrum Spotkań Europejskich po raz 27 będzie można zobaczyć i posłuchać poezji i nie tylko podczas XXVII edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „...czy to jest kochanie?” Kulminacją festiwalu będzie niedzielny (23 marca) koncert galowy laureatów.

CSE Światowid zaprasza na warsztaty „Tanie urządzanie - jak meblować stylowo i budżetowo z sieciówki”, które odbędą się w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, w czwartek, 20 marca, o godzinie 13:00. Warsztaty poprowadzi Ula Petkowska.

O godz. 18 w Galerii EL odbędzie się wernisaż wystawy "SZ ON SZUM" to site-specific instalacja dźwiękowa i przestrzenna, eksplorująca napięcie między bezpieczeństwem a wolnością, izolacją a odkryciem, kontrolą a doświadczeniem. Ada Kobusiewicz i Christian F. Schiller eksperymentują z przestrzenią Galerii EL przekształcając ją w monumentalny labirynt wykonany z miedzianych kabli. Artyści zapraszają widzów do fizycznego i sensorycznego przejścia przez strukturalny chaos szumu i elektrycznego napięcia.