W tym tygodniu portEl poleca: Festiwal Wielorzecze, inauguracja sezonu z EOK i wernisaż w Galerii EL

Jest poniedziałek (18 września), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wystawę Haliny Różewicz-Książkiewicz „Fotoplastyka”. Wernisaż odbędzie się 21 września (czwartek) o godz. 18.

W piątek (22 września), o godz. 17 zapraszamy rodziców, opiekunów, nauczycieli i innych zainteresowanych na wykład dr Wandy Matras-Mastalerz pt. „Książka uczy, bawi, wychowuje i leczy. Twórcze metody pracy i zabawy z literaturą dla młodego czytelnika”. Spotkanie odbędzie w Bibliotece Młodego Czytelnika Bulaj. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Stowarzyszenie Alternatywni z radością zaprasza do udziału w X edycji Festiwalu Literatury Wielorzecze, który odbędzie się tradycyjnie w ostatni weekend września, czyli 22-24.09. To niepowtarzalne wydarzenie literackie, które, mamy nadzieję, kolejny raz okaże się prawdziwym rajem dla miłośników literatury i sztuki.

Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na uroczystą inaugurację sezonu artystycznego 2023/2024. Już w sobotę (23 września) o godzinie 19 w elbląskiej szkole muzycznej zabrzmi orkiestra w wersji symfonicznej.

Miłego tygodnia!