W tym tygodniu portEl poleca: koncerty muzyki świątecznej i Orszak Trzech Króli

Jest pierwszy poniedziałek roku (2 stycznia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia.

Koncerty świąteczne Macieja Miecznikowskiego są przepełnione radością, ciepłem, żartem i refleksją. W programie koncertu znajdują się najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, akustyczne wersje przebojów z oratoriów "Tryptyk Świętokrzyski" i „Siedem Pieśni Marii" oraz znane utwory świąteczne, zimowe i liryczne. Koncert Świąteczny Macieja Miecznikowskiego odbędzie się w środę (4 stycznia) w Parafii Wszystkich Świętych w Elblągu o godz. 19. Wstęp wolny.

Studio Artystyczne "Szalone Małolaty" zaprasza na swój coroczny koncert świąteczny pt. "Pieśni o Tobie...". W ten czwartek (5 stycznia) zespół zaprezentuje zupełnie nowy, w ogromnej mierze gospelowy materiał, we współpracy ze znakomitymi gośćmi. Bilety w cenie 75 zł do nabycia w szkole tańca Broadway przy ul. Willowej 1.

Filia biblioteczna Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza dzieci wraz z rodzicami/opiekunami na styczniowe zajęcia w bibliotecznej „Stacyjce”. Będzie mnóstwo świetnej zabawy i ciekawe książkowe historie. Czwartek (5 stycznia) godz. 10:30. Obowiązują zapisy.

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa do Elbląga w pełnej wersji powraca Orszak Trzech Króli. Orszak wyruszy w miasto o godz. 13 w piątek (6 stycznia) – z placu Kazimierza Jagiellończyka do Katedry św. Mikołaja, po drodze uczestnicząc w wielu scenach biblijnych.

W tę sobotę (7 stycznia), jak co tydzień wystartuje parkrun, czyli cykl spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach.