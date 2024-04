W tym tygodniu portEl poleca: Majówka i zawody wędkarskie

Nawet poniedziałek nie wydaje się taki straszny, kiedy na horyzoncie majówka. Pogoda na szczęście dopisuje, a portEl.pl jak zwykle proponuje, jak spędzić tydzień w Elblągu. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

We wtorek (30 kwietnia) upływa termin przyjmowania zgłoszeń na 69 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, którego I etap odbędzie się 6 maja (środa). Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeniowe dostępne są do pobrania na stronie www.swiatowid.elblag.pl. Wypełnione i podpisane formularze należy dostarczyć do CSE „Światowid” w Elblągu lub wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: anna.giziewicz@swiatowid.elblag.pl. Więcej informacji: nr tel.: 55 611 20 85.

Majówka często kojarzy nam się z grillem na działce, a dlaczego by dla odmiany, nie zacząć jej kulturalnie, od pójścia do muzeum? Już w środę (1 maja) w Szpitalu św. Ducha, pełniącym funkcję Działu Historii Medycyny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zostanie otwarta nowa wystawa czasowa pt. „O chorobach głowy i smutku duszy”.

W środę (1 maja) przypada też 20 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji o godz. 13 spod Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka przy ul. Moniuszki wystartuje przejazd rowerowy przez miasto. Rajd zakończy się na starówce, gdzie o godz. 14:30 nastąpi otwarcie wystawy „20 lat Elbląga w Unii Europejskiej”. Zaplanowany jest również koncert kwartetu smyczkowego.

Klub Sportowy Mlexer Elbląg zaprasza do udziału w turnieju Grand Prix Elbląga w tenisie stołowym, który odbędzie się w hali sportowo-widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej 135 Turniej rozpocznie się 1 maja (środa) o godz. 10:00, zapisy od godz. 9:30. Obowiązuje wpisowe 20 zł od osoby.

W czwartek (2 maja) o godz. 12 spod napisu Elbląg w towarzystwie Orkiestry Wojskowej Garnizonu Elbląg ruszy przemarsz przez starówkę, który zakończy się pod Bramą Targową. Tam też odbędą się oficjalne uroczystości z okazji Dnia Flagi RP.

W piątek (3 maja) Porcie Elbląg zostanie uczczona 233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. O godz. 11:30 w katedrze św. Mikołaja odbędzie się msza święta, a po niej w towarzystwie Orkiestry Wojskowej i kompanii honorowej, ruszy przemarsz na plac katedralny. Tam odbędą się oficjalne uroczystości, a na ich zakończenie około 20-minutowy koncert Orkiestry Wojskowej. Następnie nad rzeką Elbląg około godz. 13:30 rozpocznie się III Parada Wodna. W jej trakcie zaprezentują się statki, jachty, łodzie itp.

Również 3 maja na bulwarze Zygmunta Augusta od godz. 8.30 trwać będą zawody wędkarskie dla uczniów szkół podstawowych, organizowane przez Polski Okręg Związku Wędkarskiego w Elblągu. Zawody zakończą się o godz. 14 ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród, natomiast w godz. 13-17 będzie możliwość odwiedzić stoiska Elbląskiego WOPR, Fabryki Dobra i Miasta Elbląg. W programie wydarzenia zaplanowany jest również pokaz w wykonaniu Elbląskiego WOPR.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach.