W tym tygodniu portEl poleca: Music Masterclass, koncert na rzece i Salon Elbląski

Jest poniedziałek (3 lipca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia.

Wśród propozycji przygotowanych dla dzieci w Bibliotece Elbląskiej na czas wakacji znalazło się wiele atrakcji. Odbędą się spektakle teatralne, warsztaty literacko-plastyczne, spotkania przyrodnicze, a także kolorowanie i układanie puzzli. Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza wszystkich miłośników sztuki na wernisaż wystawy 32. Salonu Elbląskiego w czwartek (6 lipca). Tegoroczna edycja Salonu to prezentacja prac 51 artystów i artystek, reprezentujących zarówno doświadczonych twórców, jak i tych, którzy stawiają pierwsze kroki w swojej artystycznej karierze.

Władze miasta zapraszają w dniach 7-8 lipca na obchody XX Dni Fromborka. W programie między innymi spektakl "Niedźwiedź. Oświadczyny" w teatrze im. A. Sewruka w Elblągu, występy lokalnych artystów, konkursy, piknik rodzinny i zwiedzanie.

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na nietypowe doznania koncertowe. W piątek (7 lipca) z Przystani Grupy Wodnej wypłynie, zagra i zaśpiewa Wishlake (Kamil Zawiślak). Publiczność dołączy na kajakach i rowerach wodnych.

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W tę sobotę (8 lipca) niezmiennie ruszy kolejny bieg. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na Elbląg Music Masterclass, czyli wydarzenie rozpoczynające serię największych kursów muzycznych w północnej Polsce. Na festiwalu, zwieńczonym uroczystym niedzielnym finałem, gościć będą światowej sławy artyści i wybitni profesorowie, którzy poprowadzą wykłady i warsztaty. Szczegółowy program znajduje się tutaj.

