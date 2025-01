W tym tygodniu portEl poleca: Orszak Trzech Króli, koncert i wystawa Lokomotywy

Jest poniedziałek (6 stycznia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Możecie się wybrać m.in. na koncert elbląskich kameralistów, czy wystawę pt. "Lokomotywy".

Poniedziałek (6 stycznia)

O godz. 13 z placu Jagiellończyka wyruszy Orszak Trzech Króli. Elbląg jest jednym z kilkuset miast w Polsce, w których odbywa się to wydarzenie. Z placu uczestnicy orszaku przejdą do katedry św. Mikołaja, która tego dnia będzie pełnić rolę betlejemskiej stajenki. Po drodze organizatorzy przedstawią scenki związane z narodzinami Chrystusa.

O godz. 18 w elbląskim teatrze odbędzie się Koncert Noworoczny. Po raz pierwszy nie będzie połączony z wręczeniem Nagród Prezydenta Elbląga. Decyzją Michała Missana gala Nagród Prezydenta Elbląga ostała przeniesiona na 8 marca. Pula wejściówek na to wydarzenie została już wyczerpana.

O godz. 18 w cerkwi grekokatolickiej w Elblągu odbędzie się koncert kolęd. Wystąpi rockowo - folkowy zespół The Ukrainian Folk założony we Lwowie w 1990 r. Artystom towarzyszyć będą uczniowie elbląskiej Szkoły Muzycznej. Wstęp wolny. Datki zebrane podczas koncertu zostaną przekazane na pomoc Ukrainie.

Czwartek (9 stycznia)

Kolejna odsłona cyklu „Łyżwiarskich Czwartków” im. Heleny Pilejczyk, dla dzieci i wielbicieli łyżwiarstwa. Najbliższe zmagania na łyżwach odbędą się 9 stycznia o godz. 16 na lodowisku Helena.

Piątek (10 stycznia)

O godz. 18 Kamieniczki Elbląskie „zadebiutują” jako galeria sztuki. Wystawę „Lokomotywy” pokażą rzeźbiarz Waldemar Cichoń i lotnik Marek Włodarczyk. Wstęp wolny.

Sobota (11 stycznia)

O godz. 11 jest okazja, by sprawić bezdomnym psom radość w postaci spaceru na Styczniowym Biegu na 6 Łap w elbląskim schronisku OTOZ Animals przy ul. Królewieckiej 233. Trasa biegu: od schroniska OTOZ Animals do polany z wiatą Margitka i z powrotem ścieżkami Bażantarni (dystans spaceru ok. 5 km).

Niedziela (12 stycznia)

O godz. 18 w szkole muzycznej odbędzie się koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej „Od klasyki po argentyńskie tango”. W trakcie wydarzenia usłyszymy niezwykle utalentowaną Pilar Policano. Ta wybitna skrzypaczka o międzynarodowej renomie znana jest z mistrzowskich interpretacji muzyki klasycznej i tanga.

