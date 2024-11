Łyżwiarskie Czwartki dla najmłodszych

Łyżwiarskie czwartki to cykl 8 zawodów sportowych skierowanych do dzieci urodzonych w roku 2010 i młodszych. Celem Łyżwiarskich Czwartków jest popularyzacja łyżwiarstwa wśród dzieci i młodzieży elbląskich szkół i przedszkoli oraz toru wrotkarsko – łyżwiarskiego „Kalbar” i lodowiska „Helena” w środowisku lokalnym.

Łyżwiarskie Czwartki im. Heleny Pilejczyk to spojrzenie z innej strony na inną dyscyplinę i inny rodzaj sportowej rozrywki, to cykl bezpłatnych imprez sportowo-rekreacyjnych skierowany do dzieci 5-6 letnich i uczniów szkół podstawowych. Łyżwiarskie Czwartki to świetna okazja, aby wypromować tą dyscyplinę i miasto Elbląg, które słynie z tradycji łyżwiarstwa szybkiego.

W sezonie 2024/2025 odbędzie się I edycja imprezy. Cykl „Łyżwiarskich Czwartków” im. Heleny Pilejczyk, dla dzieci wielbicieli łyżwiarstwa.

Najbliższe zmagania na łyżwach odbędą się już 5 grudnia na lodowisku „HELENA” o godz. 16 i skierowane są do najmłodszych dzieci 5-6 letnich oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Kolejne 19 grudnia na torze „KALBAR” dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej klasy I – VIII oraz przedszkolaków. Cykliczne zawody potrwają aż 13 marca 2025 r. Wszyscy uczestnicy zostaną podzieleni na kategorie wiekowe, w których będą rywalizować.

Organizatorem wydarzenia jest Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu wraz z Prezydentem Elbląga, MOSiR Elbląg oraz KS Orzeł Elbląg.

Zapraszamy wszystkich miłośników jazdy na łyżwach.