W tym tygodniu portEl poleca: Piknik Nauki i Techniki oraz spotkanie autorskie

Jest poniedziałek (5 września), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia.

Miłośników historii naszego miasta i wciągających powieści obyczajowych zapraszamy na spotkanie z Wiktorem Hajdenrajchem, którego książka „Elbing – Elbląg. Na zakręcie historii” przenosi czytelników do Elbląga przed wybuchem II wojny światowej. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek (5 września) o godz. 17, w filii nr 3 przy al. J. Piłsudskiego. Wstęp wolny.

Na tę wystawę składają się amatorskie prace 9 uczestniczek kursów warsztatowych prowadzonych przez elbląską malarkę Margaritę Wójcik. Efekt prac będzie można podziwiać już we wtorek (6 września) w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, wernisaż planowany jest na godz. 18. Wydarzenie uświetni zespół instrumentalny ,,Białe Piano'' pod kierownictwem Ryszarda Skotnickiego.

...a test for humanity to wystawa towarzysząca 7 Międzynarodowemu Triennale Grafiki "Od Księgi Gutenberga do Cyfrowej Rzeczywistości" - Gdańsk 2022, w ramach pleneru Refleksy. To efekt przemyśleń 27 artystów zajmujących się współczesną grafiką artystyczną, tworzoną zarówno w klasycznych jak i nowoczesnych technologiach. Wystawa prezentowana będzie na dwóch piętrach empory Galerii EL. Wernisaż wystawy już w ten czwartek (8 września) o godz. 18.

Już w sobotę (10 września) w godzinach 11-16, w Elbląskim Parku Technologicznym na mieszkańców czekać będzie mnóstwo atrakcji. Pokazy, warsztaty, stoiska naukowe i nie tylko... Zapowiadany piknik to jednocześnie kompendium wiedzy i świetna zabawa dla całej rodziny. Oprócz dynamicznych pokazów, interaktywnych zajęć i wystaw, będą też konkursy i loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Zarówno dla najmłodszych, jak i dla dorosłych. Wstęp wolny.

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W tę sobotę (10 września) niezmiennie ruszy kolejny bieg. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Miłego tygodnia!