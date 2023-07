W tym tygodniu portEl poleca: plenerowy seans filmowy, wystawy i Parkrun

Jest poniedziałek (24 lipca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Tor Kalbar znów wypełni się bezpłatnymi atrakcjami oraz ugości setki mieszkańców. We wtorek (25 lipca), w godzinach 16-19, odbędzie się kolejna odsłona imprezy z okazji Dnia Bezpiecznego Kierowcy. Wśród atrakcji nie zabraknie dmuchańców, pokazu sprzętu służb mundurowych, paintballa i wielu animacji dla dzieci. Wstęp wolny.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu oraz Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu zapraszają na bezpłatny kurs i egzamin na kartę rowerową. Zajęcia dla dzieci w wieku od 10 lat i młodzieży odbędą się w dniach 25-27 lipca, w godz. 9-13 na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu.

W środę (26 lipca) Centrum Sztuki Galeria EL swoją najnowszą pracę „meandry” zaprezentuje Anita Wasik. Utkana z wełny, prawie 20 metrowa instalacja „wpłynie” i wypełni przestrzeń Krużganka, zachęcając widzów do refleksji na temat wody, jej życiodajnej siły, która nas łączy, rodzi i karmi.

Tradycyjnie już, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zaprasza w Dzień św. Anny (26 lipca), do odwiedzin, wypoczynku i zabawy. Wstęp wolny.

Biblioteka Elbląska zaprasza w jeszcze w środę o godz. 17 do sali “U św. Ducha” na otwarcie wystawy druków bezdebitowych z kolekcji Leszka Jaranowskiego, zaś w czwartek (27 lipca) o godz. 17 rozpocznie się prelekcja historyczna na temat podziemnej działalności drukarskiej i kolportażowej lat 80. Wstęp wolny.

Zachód słońca, plaża, szum fal i... kino pod chmurką! To brzmi jak wieczór idealny. W piątek (28 lipca) odbędzie się plenerowy seans filmowy na plaży we Fromborku. O godz. 21 widzowie będą mogli obejrzeć film „Lejdis”.

W sobotę jak co tydzień, na przejście, przetruchtanie lub przebiegnięcie wspólnie dystasu 5 km w parku Modrzewie zapraszają organizatorzy parkrun. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział, który jest bezpłatny. Początek o godz. 9.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. Miłego tygodnia!