W tym tygodniu portEl poleca: Scena przy stoliku, wystawa malarstwa i oprowadzanie w Galerii EL

Jest poniedziałek (13 listopada), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Już dziś (13 listopada) powraca „Scena przy stoliku” i to z tekstem tegorocznego laureata Literackiej Nagrody Nobla. „Tak było” to tytuł monodramu, na który zapraszają Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu i Elbląskie Towarzystwo Kulturalne.

W środę (15 listopada) w elbląskim Ratuszu Staromiejskim, odbędzie się konferencja mediów obywatelskich poświęcona ich misji i roli w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Konferencja odbędzie się w ramach projektu "PROOfesjonale media dla III sektora” realizowanego przez Stowarzyszenie ESWIP.

Interesujesz się fotografią? Chcesz nauczyć się robić piękne zdjęcia? Klub Aktywnego Seniora działający w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na warsztaty fotograficzne. W środę odbędą się kolejne zajęcia.

"Struktura" to wystawa malarstwa abstrakcyjnego Karoliny Kardas inspirowanych twórczością Jadwigi Maziarskiej (1913- 2003). Wystawa ma na celu przybliżenie postaci polskiej artystki Jadwigi Maziarskiej poprzez wejście w wizualny dialog z jej twórczością. Wernisaż odbędzie się w czwartek (16 listopada) o godz. 18 w Galerii Pracownia.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza w sobotę (18 listopada) na oprowadzanie kuratorskie wystawy NOMADE BIENALE POLAND 2023 - BESTIA W OGNIU. Wystawa to międzynarodowy projekt, do którego zostali zaproszeni wybitni oraz doświadczeni artyści i artystki z Ameryki Południowej, Europy i Azji, realizujący swoje dzieła in-situ, w odniesieniu do aktualnych i znaczących problemów otaczającej rzeczywistości.

Parkrun zaprasza na sobotnie spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Miłego tygodnia!