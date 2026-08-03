W tym tygodniu portEl poleca: Spacer na rocznicę Elbląga, Bieg na 6 łap i Salon Muzyczny

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

Przez cały tydzień zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej i jej filii. Można wypożyczyć książkę, ale także wziąć udział w rozmaitych zajęciach przygotowanych przez bibliotekarzy. Więcej o tym przeczytasz tutaj.

Jak spędzić tydzień na sportowo? Odpowiedzi udziela MOSiR. A o szczegółach przeczytasz tutaj.

A może warto wybrać się do Kina Światowid? Poza stałym repertuarem 4 sierpnia o godz. 18 odbędzie się kolejny seans przeglądu twórczości Federico Felliniego (tym razem słynny film "Osiem i pół"). A 6 sierpnia o godz. 19 kino zaprasza do Dyskusyjnego Klubu Filmowego im. Andrzej Munka na seans "Mi Amor".

8 sierpnia

Elbląski oddział PTTK zaprasza na tradycyjną sobotę z przewodnikiem. Tym razem Leszek Marcinkowski i spacer pod hasłem „780-lecie nadania Elblągowi praw miejskich”. Zbiórka o godzinie 10 pod Galerią EL.

O godzinie 11 rozpocznie się kolejny spacer – tym razem z psami z elbląskiego schroniska dla zwierząt. Zapisy przyjmowane są a maila: 6lapelblag@gmail.com, bądź wiadomością prywatną facebookowy profil biegu, czyli: Bieg na Sześć Łap Oddział Elbląg. Zakończenie zapisów w piątek poprzedzający bieg, tj. 7 sierpnia do godz. 15.

A wieczór można spędzić filmowo i pod chmurką. Na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno – Historycznego zaprezentowany zostanie film „F1” Josepha Kosinskiego. Początek tuż po zachodzie słońca.

9 sierpnia

Jeżeli są wakacje i jest niedziela, to trzeba iść na koncert z cyklu Letniego Salonu Muzycznego. W tę niedzielę wystąpi grupa pod charakterystyczną nazwą „Poezja Wysokiej Próby”. Początek o godzinie 17 w Muszli Koncertowej w Bażantarni. Przed koncertem miłośników Bażantarni czeka wystawa i spacer, który poprowadzi Kamil Zimnicki.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowane lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!